Моцарт и Чайковский благословили первокурсников «Мерзляковки»

В трёх из них ехали 145 первокурсников Музыкального училища при Московской консерватории, более известного как «Мерзляковка». Путь лежал в подмосковный Клин, в Заповедник-музей П. И. Чайковского: торжественно получать студенческие билеты и проходить посвящение в музыканты.

В двух других расположился со своими инструментами Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова.

Вот уже десять лет как Владимир Юровский (в то время худрук ГАСО), сам выпускник Мерзляковки, восстановил традицию торжеств в Клину, одной из важнейших составляющих которых стал дневной концерт ГАСО для первокурсников в концертном зале музея-заповедника. В этом году за дирижёрский пульт встал младший брат Владимира, Дмитрий Юровский.



Дмитрий Юровский

Программа концерта была весьма нетривиальной. Хотя из всех программ ГАСО последнего десятилетия трудно припомнить хоть одну тривиальную. Предстояло сыграть два сочинения.

Сначала — мировая премьера Концертной симфонии для скрипки, альта и виолончели с оркестром Моцарта и Джеффри Чанга.

Перу Моцарта в этом произведении принадлежит 131 такт. Окончание первой, вторая и третья части целиком стилизованы «под Моцарта» Чангом. При этом он использовал части других неоконченных сочинений Моцарта того же периода. Основой для второй части стало Adagio для скрипки, для третьей ‑ рондо из струнного квартета. Скорее всего, Моцарт писал эту Концертную симфонию не на заказ – для заработка, а для души, и не нашел времени закончить её. В комментарии Дмитрий Юровский признался, что он сам не всегда может точно сказать, где кончается Моцарт и начинается Чанг. (За исключением каденций, которые — по мнению дирижёра, с которым нельзя не согласиться — звучат современнее.)

Могут возразить, что мировая премьера первой редакции этой симфонии уже состоялась: в Дрездене в 2018 году. Однако к концертам в Клину Джеффри Чанг не только значительно её переработал, но и специально приехал на это исполнение из Манилы. Так что можно с полным основанием назвать это событие именно мировой премьерой.



Джеффри Чанг и участники концерта

Прозвучала Концертная симфония превосходно в обоих концертах. Особо хочу отметить, что все три солиста: скрипач Алексей Гуляницкий, альтист Антон Хлынов и виолончелист Максим Тарноруцкий, прекрасно исполнившие свои партии, даже не концертмейстеры своих групп. Смею предположить, что в мире не так уж много оркестров, которые могут выставить из групп — солистов такого высокого уровня.



Три солиста: скрипач Алексей Гуляницкий, альтист Антон Хлынов и виолончелист Максим Тарноруцкий

Другим сочинением программы стала Вторая симфония П. Чайковского до минор. Судьба у этой симфонии необычная. В отличие от Четвёртой, Пятой и Шестой, которые относятся к наиболее часто исполняемым симфониям вообще, она крайне редко звучит как в России, так и за её пределами. Внятного объяснения, почему это так, я не встречал.







Работу над Второй Чайковский начал летом 1872 года, живя в Украине в разных усадьбах родственников и друзей. В августе он вернулся в Москву с эскизами симфонии, а закончил работу в середине ноября. В процессе сочинения она виделась автору лучшим его творением. Но по завершении работы он стал смотреть на новую симфонию более критично.

Впервые Вторая симфония с огромным успехом была исполнена в январе 1873 года в Москве п/у Николая Рубинштейна. Сам же автор, услышав симфонию в реальном звучании, остался недоволен и внес в партитуру ряд исправлений, с которыми её в Москве исполнил Эдуард Направник. Затем шесть лет Чайковский не давал разрешения на публикацию партитуры симфонии, всё время внося в неё коррективы. Более того, в 1879 году композитор сжёг партитуру и все материалы к ней. Таким образом, вторая редакция пропала, но композитор заново переписал все части симфонии, кроме второй. Так родилась третья редакция, которую Чайковский разрешил издать. (К тому времени он был уже автором и Четвёртой симфонии, и оперы «Евгений Онегин»). Эта редакция считается канонической и если уж исполняется, то именно она.

Вторая симфония получила название «Малороссийская», и вот почему. В трёх её частях в качестве главной темы композитор использовал три народных песни.

Начинается симфония с украинского варианта русской народной песни «Вниз по матушке, по Волге», исполняемой валторной соло (солист Валерий Жаворонков). Вторая основывается на мелодии народной песни «Пряди, моя пряха». А в четвёртой надо всем царит народная песня «Журавель».

Отсюда ясно, почему именно финальную часть симфонии с таким восторгом восприняли члены так называемой «Могучей кучки»: М. Балакирев, Ц. Кюи, А. Бородин, М. Мусоргский и Н. Римский-Корсаков. Именно в ней украинский народный колорит проявился ярче всего.

Исполнение Второй симфонии П. Чайковского Госоркестром было прекрасным. Показателен вот какой факт.

На дневном концерте, когда зал был заполнен первокурсниками, на четвёртой части симфонии все дружно отложили мобильники и, казалось, перестали дышать – так «зацепила» их музыка. Завершила концерт восторженная овация молодёжи.

При всём этом восторге, на дневном концерте у меня возникла одна довольно серьёзная претензия к литаврам. Их партия отвлекала внимание какой-то излишней сухостью. В вечернем концерте, однако, всё стало на свои места. Литавры слились с оркестром. Возможно, сказалась нехватка репетиционного времени.

Вечернее исполнение Второй симфонии можно смело назвать безупречным. И в плане оркестрового звука: с идеальным соотношением групп, и в плане выстроенности формы. Симфония прозвучала в целом масштабно и строго, в каком-то смысле даже сурово. Соблазна, подстерегающего любого исполнителя музыки Чайковского — впасть в излишний сентиментализм, — Дмитрий Юровский успешно избежал.

Название этой симфонии обязано напомнить всем: нам только и не хватает начать делить Чайковского по национальному признаку.

Браво! И ещё раз браво!

Владимир ОЙВИН