Ассорти на темы Россини: Ладюк, Аглатова, Романовский, Шамаева, Казанский

РОССИНИ-ГАЛА (230 лет с дня рождения)

Джоаккино РОССИНИ (1792-1868)

Увертюры к операм: «Итальянка в Алжире», «Синьор Брукскино», «Вильгельм Телль». Agnus Dei из «Маленькой торжественной мессы». Арии и сцены из опер: «Севильский цирюльник», «Танкред», «Золушка», «Вильгельм Телль», «Зельмира», «Итальянка в Алжире», «Семирамида».

Солисты: Ладюк, Аглатова, Романовский, Шамаева, Казанский. Солисты Молодёжной оперной программы Большого театра России: Гвритишвили, Юркус, Торунова, Коллерт, Гуенок, Хайдаров.

Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей»

ГАСО России им. Е.Ф. Светланова

Дирижёр Дм. Юровский. КЗЧ -28.12.2022



Дмитрий Юровский

Поэтому меломаны всегда очень интересуются разноцветной и даже внутренне музыкальной концертной афишей. Так было и на этот раз, и проблема «лишних билетиков» возникла под роскошной ёлкой на Триумфальной площади задолго до начала этого завидного действа. Сразу же скажу, что ожидания не обманулись. Более того – они оказались в реальности еще интереснее и многообразнее. И тоже считаю нужным сказать, что сам материал концерта, сами солисты, саам замечательный оркестр и умница-дирижёр были по-настоящему «в ударе». Всё совпало – музыка, исполнители и заполнившая зал публика.

И вот началось это серпантинное действо под жанровым названием «гала». Началось с замечательной увертюры к опере «Итальянка в Алжире». Опера эта не так знаменита, как, скажем, «Севильский цирюльник», но без неё был бы некоторый ущерб в просторе «гала», потому что она более чем достойна покорить въедливые сердца зрителей, которые, придя на концерт, заранее убеждены: «Хочу всё знать!» И в этом желании музыканты охотно идут к ним навстречу. Результат ‑ отличный. И вот что было тогда в зале.

Программа была составлена очень корректно и умно. Устроители и исполнители хотели как можно больше показать и рассказать о Россини. Поэтому звучали и «Agnus Dei» из «Маленькой торжественной мессы» (он был прекрасно исполнен ярким меццо-сопрано Полиной Шамаевой), и спета ею же ария Танкреда из одноимённой оперы, и увертюра к блистательной опере «Синьор Брускино», и ария из оперы «Зельмира» в исполнении симпатичного тенора Сергея Романовского. А кто у нас эту оперу знает? Единицы, да и то, в основном, специалисты. А что ни говори, очень приятно узнавать новое, когда оно отлично звучит и (простите за высокопарность) являет собой настоящий россиниевский шедевр. Тут ещё вот что важно подчеркнуть: и ансамбль солистов был по большому счёту очень хорош. И лично мне, кроме хорошо известных таких молодых мастеров, как Анна Аглатова, (сопрано), баритон Василий Ладюк, Полина Шамаева(меццо), на меня очень талантливое впечатление произвёл бас Николай Казанский с большим энтузиазмом и выразительностью исполнивший «Клевету» Дона Базилио из «Севильского цирюльника», А в финале этого красочного музыкального маскарада изыскано и, я бы сказала, очень вдумчиво показавший Мустафу из «Итальянки в Алжире». Кстати, отличный был терцет из этой оперы, где были ярки все трое – Казанский, Романовский и Ладюк… Хотелось слушать и слушать, участники концерта шли – всем и каждому в зале ‑ навстречу. Очень интересен, кстати был секстет из «Золушки», в котором очаровательно показались совсем юные исполнители, почти вчерашние студенты-вокалисты: Елена Гвритишвили (сопрано), меццо-сопрано Анна Юркус и Валерия Торуновва, тенор Роман Коллерт, баритон Богдан Гуенок и бас Жансур Хайдаров. Да, повторю, хотелось слушать и слушать. Конечно царствовал «Севильский цирюльник»: Ладюк (каватина Фигаро), Аглатова (каватина Розины), терцет (Аглатова, Романовский, Ладюк), дуэт Альмавивы и Фигаро из первого акта (Романовский и Ладюк). Очень хорошо пели, не отставал и хор. А дирижёр так изящно и умело вёл оркестр демонстрируя уникальное чувство стиля и выразительность рук, что заслуживает самых высоких оценочных слов. И чисто оркестровые фрагменты были отличны. Увертюра к «Вильгельму Теллю», Неаполитанская тарантелла (увы, подвели валторны). Но какой добрый и светлый смех сопутствовал очень популярному и очень технически трудному комическому дуэту двух кошек (Аглатова и Шамаева), удачно дополненный (не знаю, кто это придумал) появлением собаки, которая почти ласковым лаем остановила эту звонкую кошачью идиллию…



Василий Ладюк

Дмитрий Юровский смело и уверенно вёл всю «гала», но мне хотелось бы в первую очередь, кроме уже сказанного, отметить самое лучшее в концерте. На мой взгляд, это была ария Семирамиды с хором – поразительной красоты музыка, идеальное исполнение – просто дух захватывало! И Аглатова по своему была вроде как царицей этого праздника Россини.

Конечно, когда отзыв о концерте звучит на восклицательных знаках (упрямо и справедливо), трудно говорить что нечто «не получилось». Да такого и не было, чтобы не получилось. Просто могло быть еще лучше, если бы у такого творчески мощного зрелища был бы некий сюжет, сценарий (ну как на балу у князя Орловского в «Летучей мыши»), да, как говорится, не всё сразу.

А в самом деле, было всё хорошо и празднично. Через трое суток наступил Новый год и концерт в зале им. Чайковского очень славно вёл (и привёл) меломанов к настоящему музыкальному празднику, которого так искренне и влюблённо ждёт каждый из нас.

…А какой поразительный был «бис» - Молитва из оперы «Моисей в Египте» - и как удивительно пел хор!...

Наталья ЛАГИНА