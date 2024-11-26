Маэстро Николай Хондзинский представил новый камерный оркестр «Ансамбль 1703»

«Классическая музыка – часть культурного кода нашей страны. Особое значение она имеет для Санкт-Петербурга. Города, где музыкальная жизнь не прекращалась даже в страшные блокадные годы. Более того – именно великая классическая музыка помогала городу жить и побеждать. Для меня большая честь презентовать в рамках такого важного и уникального благотворительного вечера свой новый творческий коллектив - Санкт-Петербургский камерный оркестр «Ансамбль 1703», - рассказал Николай Хондзинский.



Николай Хондзинский

В музыкальной программе прозвучала музыка композиторов эпохи Барокко – Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Антонио Вивальди, Генри Перселла. Кроме того, гостям благотворительного вечера впервые были представлены уникальные архивные фотографии Зимнего Дворца периода Первой мировой войны, когда в стенах Эрмитажа располагался Солдатский лазарет.

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Мероприятие было организовано Государственным Эрмитажем совместно с Благотворительным фондом «Доброе сердце» для медицинских работников, оказывающих помощь участникам СВО — врачей, медсестер Госпиталя Военной Медицинской Академии, Госпиталя Ветеранов войн и 442-го военного госпиталя. Гостей вечера приветствовали народный артист России Владимир Машков и герой России Александр Кузнецов. Представителям госпиталей в завершение вечера были переданы сертификаты на электрические коляски-ступенькоходы.

Николай Хондзинский – постоянный приглашенный дирижер Мариинского театра, основатель и художественный руководитель камерной капеллы «Русская консерватория» и камерного оркестра «Ансамбль 1703», лауреат премии им. Бориса Чайковского, лауреат Международных Баховских фестивалей, обладатель Премии Правительства Москвы и стипендии Правительства РФ.