«Ночь искусств» показала барокко и Чайковского с БСО и Лилией Гайсиной

Затея вообще-то интересная: москвичам предоставили возможность посетить абсолютно бесплатные концерты лучших музыкантов при условии регистрации. А в Лотте Отеле обнаружился совершенно чудесный концертный зал с концертной акустикой и сценой размером с Большой симфонический оркестр, включая арфу, и вместимостью около 500-600 зрителей.



Дирижер Николай Хондзинский

«Мы подготовили программу так, чтобы любому слушателю, даже далекому от классической музыки, было понятно и интересно. Общаясь со слушателями между исполняемыми произведениями, я стараюсь донести до них информацию на уровне эмоций, контекста сочинения, чтобы помочь им получить большее впечатление. Как показала практика, такой просветительский формат очень востребован и мы его обязательно продолжим. Программа не случайно называется «Барокко. Точка отсчета», ведь именно эта эпоха стала основой всей последующей классической музыки: и европейской, и, конечно же, русской», — рассказал дирижер и автор концертной программы «Ближе к искусству» Николай Хондзинский.



Николай Хондзинский

Выглядело это так. Три программы по 45 минут. Полноценный БСО на сцене. Полноценная телесъемка. Множество зрителей, которые по причине феноменального удорожания цен на билеты в этом году просто не могут или не хотят идти в БЗК или Большой театр, но любят и хотят слышать классику. И компактные урезанные программы, когда целиком сыграть симфонию времени нет, а вот представить отдельные части в рамках единой концепции, - самое то.

БСО им. Чайковского мариинский дирижер Николай Хондзинский явно взбодрил. Привыкшие было уже к плавной руке Федосеева, оркестранты внимательно следили за экспансивной рукой Хондзинского, и блеска в глазах это им явно прибавило.

Сначала была симфоническая программа. Последнюю Шестую симфонию Чайковского под управлением самого композитора на премьере публика встретила враждебно, а через 6 дней композитор ушел из жизни. Потом ее назвали гениальной. Сейчас она в репертуаре практически всех симфонических оркестров мира. Сыграли ее первую часть. Хондзинский сделал акценты на интонационных переходах: форте, анданте, пиано, - все сыграно очень чисто, благородно. Темп и интенсивность выверены на аптекарских весах. Блистательные струнные и весьма размеренные ударные. БСО бушевал и смиренно стихал. И еще это было очень по-чайковски, что скрывать. Сергей Рахманинов после Второй симфонии полностью излечился от провала Первой. Отрывок из третьей части Второй симфонии показал Рахманинова благодатного и гармоничного. БСО развернулся в сторону мажорного умиротворяющего звучания с мощными духовыми вздохами и опеваниями. Римский-Корсаков в «Шахерезаде» наверняка пользовался впечатлениями от своих кругосветок в качестве моряка. Четвертая часть «Шахерезады» включает экспрессивные соло от первой скрипки БСО, с которой не было проблем, и массивные духовые эскапады, где все было не очень благополучно.

Вокальный концерт оказался еще более интересным.

«Почему так важно композитору довести героя, который уже полюбился зрителю, до печального конца? Думаю, что ответ прост: мы черствы, и только так композитору удается до нас достучаться», - объяснил дирижер Николай Хондзинский.

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Дуэт Рахманинова из оперы «Франческа да Римини» Малатесты и Франчески (Константин Бржинский и сопрано Екатерина Смолина из «Москонцерта»)

«Пиковая дама» идеальна для такой концепции. БСО сначала сыграл вступление, а потом балладу Томского, где он объясняет, как графиня узнала те заветные три карты, которые позволяют отыграться при любом раскладе. Баритон Константин Бржинский из «Геликон Оперы», который пел обычно Елецкого, убедительно спел и Томского. «О Боже» прозвучали грандиозно. Эти по сути басовые ноты пророкотали весьма грозно. Вступление к «Хованщине» Мусоргского, оно же «Рассвет на Москва-реке» получилось у БСО максимально нежным. Дуэт Рахманинова из оперы «Франческа да Римини» Малатесты и Франчески (Константин Бржинский и сопрано Екатерина Смолина из «Москонцерта») случился весьма напряженным: ревность и маскулинность главного героя сыграли так, как надо. А завершился концерт впечатляющей «Царской невестой» Римского-Корсакова, сценой ариозо Грязнова и его любовницы Любаши (Константин Бржинский и меццо Юлия Никанорова из «Геликона»).

А еще был концерт барокко, но не аутентичного, который многие зрители не любят. А полноценного — с Бахом, Вивальди и Перселлом. Оркестровая сюита си минор Баха, из которой взяли три части, с солисткой Маликой Мухитдиновой (флейта) и камерной капеллой «Русская консерватория», у которой Николай Хондзинский является основателем, художественным руководителем и дирижером. Это было чистое волшебство колдовского барокко.



Малика Мухитдинова (флейта)

82 кантата Баха Ich habe genug в исполнении потрясающей барокко-певицы Лилии Гайсиной из Стасика стала поистине аутентичной версией этого баховского шедевра. Невероятно и восхитительно. Концерт Антонио Вивальди g-moll «Ночь» был сыгран вдохновенно и дерзко, но в точном следовании барочным традициям. Из Перселла оркестр сыграл отрывки из «Дидоны и Инея», Лилия Гайсина спела божественно чисто и воздушно-барочно, исполнение высочайшего уровня. Столь же безупречным выдалось исполнение виртуозной партии Георга Генделя в арии Альмиры «Ринальдо».



Лилия Гайсина

Затем «Ночь искусств» продолжилась опереттой «Летучая мышь» режиссера Алексея Франдетти.

Вадим ПОНОМАРЕВ