В мире белых сиреней Сергея Рахманинова

На открытии присутствовали первые лица отечественной культуры. Это и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, и сам маэстро Владимир Федосеев, художественный руководитель и главный дирижёр БСО имени П.И. Чайковского. Вечером маэстро предстояло дирижировать программой из произведений С. Рахманинова в исполнении Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. Солировал пианист Владимир Овчинников.

Зал «Филармония-2» имени С. Рахманинова встретил зрителей в этот вечер нарядной праздничной атмосферой. Московские меломаны оценили и полюбили этот зал, отличающийся прекрасной акустикой и особой атмосферой уюта. В фойе привлекал внимание художественный витраж с подсветкой, на котором был размещён портрет С. Рахманинова в окружении множества сирени, столь любимых композитором. Вообще мотив сирени был доминирующим в этот вечер и празднично звучал в оформлении зала и сцены. На заднике сцены на огромном экране во время концерта покачивалась ветка белой сирени с едва заметными капельками росы. По краю сцены была уложена гирлянда из белой сирени. У барельефа С. Рахманинову были установлены дизайнерские корзины с роскошными букетами белой сирени. Ко всему этому прилагался буклет с программой концерта, оформленный с большим вкусом. Всё это создавало атмосферу встречи с музыкой, прекраснее которой нет, которая так соответствует образу России, Родины, столь нежно любимой композитором.

Открыл программу концерта «Вокализ» С. Рахманинова, написанный для голоса знаменитой певицы Н. Неждановой. Исполняется с оркестром или оркестром, как было в этот вечер. Маэстро В. Федосеев дал интерпретацию, уподобляющую звучание мелодии чистым и нежным пастельным тонам прозрачной акварели. Это хрупкое создание великого композитора является своего рода камертоном, настраивающим струны души человека на восприятие музыки композитора.

Далее в программе последовало исполнение «Рапсодии на тему Паганини» для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 43 (1934). Партию фортепиано исполнил пианист Владимир Овчинников. Это известное и популярное произведение прозвучало в интерпретации пианиста мощно и рельефно, воскресив образы героев этого сочинения. Это и Н. Паганини с его гениальной одарённостью, с его титанической борьбой за утверждение своих идеалов. Это и сам композитор с его ощущением безысходности одиночества вдали от Родины. Здесь и вечные философские темы борьбы света и тьмы, тема Страшного суда, традиционно связанная с демоническими силами. Очень сильна в этом сочинении лирическая тема, появление Женщины. Тем не менее, торжествует искусство Паганини, его дьявольская сила. Этот образ подхвачен мощным вихрем. Ответом этой всепоглощающей силе служит вновь возникшая тема Страшного суда.

Второе отделение концерта было отдано Симфонии №2 С. Рахманинова, исполнению которой осенью исполнится 100 лет. А тогда, в прошлом веке, своим сочинением дирижировал сам автор, исполнив свою симфонию сначала в Петербурге, а затем в Москве, в Большом зале консерватории. Дирижёрская манера С. Рахманинова, по мнению современников, отличалась внешней простотой и сдержанностью при внутренней напряжённости и яркой эмоциональной наполненности исполнения. Отмеченные качества присущи и самой симфонии, отличающейся необычайно щедрой мелодической насыщенностью.

Новая симфония С. Рахманинова была встречена публикой как крупное, значимое событие в культурной жизни России. Это сочинение сравнивалось с Шестой «Патетической» симфонией П.Чайковского, великого предшественника С. Рахманинова. Как тогда, так и теперь, эта симфония захватывает слушателей потоком мелодической красоты, закрепляясь в памяти как музыкальный образ России.

Исполненная программа концерта, посвящённая наследию С. Рахманинова, позволила слушателям приобщиться к богатому мелодическому миру композитора, ощутить неразрывную связь его творчества с Россией.

Людмила КРАСНОВА