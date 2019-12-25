Фестиваль «Опера Live» Василия Ладюка посвятил концерт 85-летию В.С. Попова

С особым энтузиазмом публикой был встречен второй концерт программы фестиваля текущего года, который прошёл в БЗК и был посвящён 85-летию Виктора Сергеевича Попова. Это был большой юбилейный концерт, музыкальное приношение Учителю.

Название концерта подкреплялось грандиозной программой, исполненной Большим детским хором имени В.С. Попова, Хором выпускников московского хорового училища имени А.В. Свешникова, Хором выпускников Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения и Академическим Большим хором «Мастера хорового пения» Радио «Орфей». Дирижировали Георгий Журавлёв, Анатолий Кисляков, Лев Конторович и Дмитрий Прохоренко. Солистами выступили Всеволод Гривнов, Николай Диденко, Василий Ладюк, Павел Колгатин и Полина Шамаева. Программа состояла из произведений русской духовной музыки, русских народных песен и песен советских композиторов.

В первом отделении на сцену вышли Хор выпускников Московского хорового училища имени А.В. Свешникова и Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Радио «Орфей». Дирижировали Народный артист России Лев Конторович и Дмитрий Прохоренко. Прозвучало сакральное, гениальное творение Сергея Рахманинова «Благослови, душе моя Господа» из «Всенощного бдения». Солировала Полина Шамаева. Это был своего рода «запев» всей программы столь значимого события, происходящего в историческом Большом зале консерватории. Именно сюда, в этот зал приходил автор Сергей Рахманинов на финальные репетиции «Всенощного бдения» в 1915 году.

Затем последовало «Ныне отпущаеши» из «Всенощного бдения» С. Рахманинова в исполнении тенора Павла Колгатина. Василий Ладюк исполнил «Совет превечный» П. Чеснокова. За ним вышел на сцену бас Николай Диденко с исполнением «Блажен муж» П. Чеснокова. «Жертва вечерняя» П. Чеснокова прозвучала в исполнении Полины Шамаевой, завершив цикл «Тебе поём» С. Рахманинова.

Программа продолжилась исполнением «Что ты мутный, светел – месяц?» Г. Дмитриева в интерпретации Павла Колгатина из симфонии-концерта на стихи И. Бунина « Старорусские сказания». Прозвучало произведение Г. Свиридова « Зорю бьют» из цикла «Пушкинский венок» в исполнении баритона Василия Ладюка.

Далее были исполнены русские народные песни «Вниз по матушке, по Волге», «В тёмном лесе», «Глухой, неведомой тайгою», солировал Всеволод Гривнов. Завершилось первое отделение концерта русской народной песней «То не белая берёза» в исполнении Полины Шамаевой и русской народной песней «Веники».

Второе отделение концерта открыл Большой детский хор имени В.С. Попова. И тут зазвучали мелодии из детства, произведения А. Пахмутовой, Н. Добронравова, И. Дунаевского, М. Матусовского, Е. Крылатова, Ю. Энтина, Ю. Чичкова, Л. Ошанина. В зале было много молодёжи. Многие из них, наверное, впервые услышали и «Солнечный круг», и «Дружат дети на планете», и «Крылатые качели», и «Летите, голуби». Какие прекрасные, чистые мелодии, какие светлые слова! Этой частью программы дирижировал Георгий Журавлёв, концертмейстер Анна Кулешова.

Пришёл черёд сочинениям А. Пахмутовой на стихи С. Есенина из цикла «Земля моя златая». А уж когда зазвучала «Беловежская пуща» на стихи Н. Добронравова, так в зале как-то потеплело и посветлело. Солировала Лера Рыжова. Заключило эту часть программы сочинение на стихи Н. Добронравова «Улица мира», как-то логически и по смыслу объединив всех, кто был в зале. Дирижировал Анатолий Кисляков, концертмейстер Татьяна Гервасова.

В заключительной части концертной программы на сцену БЗК вышел Большой детский хор имени В.С. Попова, Хор выпускников Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Дирижировал народный артист России Лев Конторович, концертмейстер Марина Агафонникова. Были исполнены «Детство» Ю. Чичкова/М. Пляцковского и «Хор хороший» А. Пахмутовой/Н. Добронравова.

Уникальная программа концерта дала представление о живой связи прозвучавших в разных жанрах произведений с днём сегодняшним, с осязаемой необходимостью чаще слышать такую музыку в концертах на самых разных концертных площадках.

Людмила Краснова