Фестиваль «Опера Live» Василия Ладюка открылся в консерватории

Это уже шестой музыкальный фестиваль Василия Ладюка. Фестиваль этого года посвящается памяти Виктора Сергеевича Попова и приурочен к 85-летию со дня рождения великого учителя.



Василий Ладюк

Такое посвящение понятно, так как Василий Ладюк мальчиком пришёл в училище имени Свешникова и именно В.С. Попов верил в развитие его таланта. Дальнейшая учёба и работа над собой принесли успехи на престижных международных конкурсах, а также ведущие позиции как в театрах России, - а это Большой театр, Новая Опера, - так и в театрах мира.



Василий Ладюк

Большим успехом у зрителей пользуются программы фестиваля Василия Ладюка «Опера Live». В своём сольном концерте певец исполнил программу, состоявшую из шедевров Франца Шуберта в первом отделении, и Михаила Глинки, вокальный цикл «Прощание с Петербургом» на стихи Нестора Кукольника, во втором отделении. Несомненной удачей, способствовавшей успеху программы, было участие в концерте замечательного музыканта, пианиста Александра Гиндина. Его аккомпанемент и исполнение сольного номера «Вальс-каприс №6» Шуберта-Листа подтвердили репутацию музыканта как тонкого интерпретатора музыки европейского и русского романтизма.



Александр Гиндин и Василий Ладюк

Собственно программа фестиваля состоит из пяти концертов, которым отданы лучшие столичные сцены вплоть до 11 февраля 2020 года. На концертных площадках Москвы, а это БЗК, Рахманиновский зал консерватории и концертный зал «Зарядье», будет исполнена разнообразная и очень содержательная музыкальная программа . Особенностью концертных программ этого фестиваля представляется исполнение не только зарубежной классики, но и русской духовной музыки, сочинений русских и советских композиторов.

В Рахманиновском зале консерватории будет звучать русская духовная музыка, народные песни и песни советских композиторов.

Специальный концерт будет посвящён композиторам – выпускникам АХИ имени В.С. Попова, который состоится 4 февраля 2020 года. В программе концерта задействован Хор АХИ имени В.С. Попова под управлением художественного руководителя и дирижёра, маэстро Алексея Петрова. Зрителей ждёт встреча с музыкой В Агафонникова, Р. Бойко, Ю. Евграфова, В. Кикты, Т. Корганова, А. Флярковского, Р. Щедрина и др..

Концертное исполнение оперы «Паяцы» Р. Леонкавалло в ГКЗ «Зарядье» состоится 9 февраля 2020 года, и будет представлено певцами, достигшими мировой славы. Солисты – Динара Алиева, Виталий Билый, Василий Ладюк, Юсиф Эйвазов. В исполнении оперы участвуют Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Радио «Орфей», Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. За дирижёрский пульт встанет маэстро Михаил Татарников.

Завершится фестиваль 11 февраля 2020 года в ГКЗ «Зарядье» концертным исполнением оперы «Боярыня Морозова» Родиона Щедрина и исполнением кантаты «Иоанн Дамаскин» Сергея Танеева Академическим Большим хором «Мастера хорового пения» Радио «Орфей» в сопровождении Концертного симфонического оркестра Московской консерватории. Дирижировать будет маэстро Лев Конторович.

Вот такая грандиозная программа фестиваля «Опера Live» Василия Ладюка, достоинством которой является объединение русской и европейской классики, определяя тем самым достойное место русской музыкальной культуры в мировом глобальном пространстве.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Евгений Евтюхов