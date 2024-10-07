Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр удивил

Изначально такой необычный оркестр был организован в 2023 году, тогда же прошли его первые концерты в Москве и Минске. И вот новая итерация: кто-то подрос и по возрасту выбыл из молодежного оркестра, кто-то добавился. Всего это 90 лучших студентов творческих вузов России и Белоруссии. В юношеском оркестре Башмета играют от 11 до 22 лет, а тут играют старшеклассники и студенты. Творческими шефами для оркестровых групп стали ведущие артисты «Солистов Москвы», московских и белорусских консерваторий.



Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр

«Я очень рад, что это становится уже традицией. Прошли первый концерт, второй, теперь третий и четвертый. Нас с белорусами ничего не разъединяет. У нас общая школа музыкальной индустрии. Другое дело, что есть сверхзадача. Молодежь подрастает, учится, и им нужно давать возможность играть, общаться. Один народ, один мир. Оркестр имеет огромную перспективу. Конечно, он сборный, за несколько репетиций невозможно добиться идеального звука. Главная цель, объединяющая нас, - музыка. И вкус. Мы вместе были всегда, есть и будем. Я ежегодно бываю в Минске, всегда получаю приветствия от президента. Фестиваль в Минске сохраняется, пауз нет. Мы не останавливаемся в нашей профессии. Сегодня мы играем в таком зале, где мечтают выступить все. Я играл здесь исторические концерты, для меня это самый важный зал. И тут играют лучшие», - рассказал в кулисах Юрий Башмет.

Программу для обновленного состава Юрий Башмет выбрал непростую: «Половецкие пляски» Бородина, Сюита №2 из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева, Вальс из оперы «Дикая охота короля Стаха» Солтана, две пьесы Хачатуряна и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Рахманинова. Ничего себе программа для ребят, многим из которых нет и 18-ти.



Юрий Башмет

«Половецкими плясками» дирижировал сам Башмет. Оркестр в этом ориентальном звуке был тяжеловат, но с легкостью откликался на все предложения дирижера добавить эмоций: молодость, она такая.



Юрий Башмет

А дальше был Третий концерт Рахманинова ре-минор. И тут происходили просто чудеса. И все они были связаны с пианистом Алексеем Мельниковым. Он окончил Московскую консерваторию под руководством Сергея Доренского и его ассистентов, включая Николая Луганского. В 2019 году завоевал III премию на Международном конкурсе им. П. И. Чайковского. Именно что Луганского он и напомнил в этот момент. Мы-то все привыкли к Третьему концерту в исполнении Мацуева, например. Но Алексей Мельников с самого начала творил совершенно другого Рахманинова: нервного, взбалмошного, оглядывающегося. Мельников играл не победителя, а сомневающегося, трагичного актора. Скупая минималистичная техника, задумчивые клавиши. Это было поистине выдающееся исполнение. Это еще не говоря о виртуозности самого пианиста. Вот уж стряхнул пыль с партитур, так стряхнул.

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Алексей Мельников

Белорусско-российский симфонический оркестр под управлением Фредда Кадены поддерживал Мельникова, но иногда все-таки от молодости перебарщивал с громкостью. Юные музыканты слишком уж буквально понимали жесты Кадены. Ликующая публика БЗК вызвала Мельникова на бис, и он не отказал.



Фредда Кадена

Сюита №2 из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева под дирижированием Юрия Башмета прошла без приключений, - романтично, экспрессивно, с пронзительными струнными и громоздкими духовыми. Ну конечно, у оркестра есть проблемы с духовыми, особенно деревянными, - а у кого их нет? В целом все прозвучало весьма прилично, особенно романтичные первые скрипки. «Затухающая» кода тоже удалась прекрасно.

Вальс из оперы «Дикая охота короля Стаха» Владимира Солтана, одного из видных композиторов Белоруссии, был сыгран оркестром п/у Александра Сосновского элегантно. А из Хачатуряна оркестр выбрал узнаваемый вальс из спектакля «Маскарад» и адажио из балета «Спартак». Ими дирижировал сам Юрий Башмет. Это было эффектно и ярко.



Александр Сосновский

ВАДИМ ПОНОМАРЕВ

Фото: МИХАИЛ БРАЦИЛО