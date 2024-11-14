Юрий Башмет стартовал турне ВЮСО и отдает половину на восстановление Хабаровского театра

И тут надо пояснить взаимосвязи. Причем тут Хабаровск и ужасный пожар в музыкальном театре?

«У нас многолетние отношения с Хабаровском, и там 15 лет проходит наш фестиваль, в котором участвовали в том числе и ВЮСО, и «Солисты Москвы», и «Новая Россия». И даже в момент COVID, когда фестиваль в Хабаровске был отменен, мы в Большом зале консерватории сыграли по хабаровскому времени специальный онлайн-концерт без публики, но именно для хабаровчан. И новость о том, что сгорел Хабаровский музыкальный театр, нас просто убила. Наш родной театр, в котором фестиваль всегда и проходил. Когда у кого-то беда, надо не только сочувствовать, но и участвовать в помощи. Уверен в этом. Мы организовали уже фонд помощи, и половину сборов от тура ВЮСО по России мы отправим на строительство нового театра в Хабаровске. Мы начинаем, мы пионеры в этом деле», - говорит Юрий Башмет.



Юрий Башмет

Дмитрий Кузнецов, министр культуры Хабаровского края, уточнил, что 24 театра предложили Хабаровскому музтеатру гастроли как компенсацию утери.

«Заканчивается проверка театра, с большой вероятностью нам придется сносить это здание и строить новое здание. Все сотрудники театра сохранили работу, они работают на множестве сценических площадок. Жители уже выбирают проект театра из уже готовых проектов музыкальных театров, чтобы как можно быстрее выйти на этап строительства. И мы ждем федеральную поддержку в этом вопросе», - говорит Дмитрий Кузнецов.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр п/у Юрия Башмета отправляется в турне по России, и концерт в БЗК оказался первым в нем. И тут надо понимать особенности его комплектования и его статуса.

«Каждые два года мы его обновляем, летом прошел очередной национальный отбор, и сегодня это абсолютно новый состав. Теперь мы приезжаем в любой город, и если там есть оркестр, то всегда есть музыканты из ВЮСО разных лет. Оркестр выполняет функцию подпитки для системы музыкального профессионального образования. В этот раз в программе турне нет будет солистов, мы хотим показать именно наш новый состав оркестра. Благодаря присвоению статуса федерального оркестра мы можем расширить состав с обычного 100-110 до 230 ребят, ведь они ротируются. Всего в его орбите 16 региональных образовательных центров, 9 академий, 4 филиала, - деятельность гораздо шире, чем работа обычного оркестра», - объясняет Дмитрий Гринченко, глава «Русского музыкального агентства».

Турне ВЮСО пройдет с 13 по 19 ноября: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Калуга.

И Юрий Башмет пообещал, что будет играть без дирижерской палочки.

«Я не люблю дирижерские палочки. Однажды я себе чуть глаз не выколол этой палочкой. Раньше у дирижеров был жезл, потом длинная палка, потом питерская школа — Темирканов или без палочки, или Гергиев совсем с короткой палочкой. Я сегодня точно буду без палочки или карандашика», - пообещал Юрия Башмет.

Это действительно уникальный оркестр, как труба всасывающий молодых талантливых музыкантов изо всех регионов России.

«У нас непростая программа, и концерт в Большом зале Московской консерватории, представьте себе их ответственность. А еще недавно оркестр играл на сцене Большого театра во время юбилея Александры Пахмутовой! Она подарила нам чудесный вальс, который можно играть на бисах. Я пришел, а в лицо знаю человек семь, остальные — новые ребята в оркестре. Они задают мне детские вопросы: а почему Моцарт не окончил «Реквием», он умер, что ли? Почему симфония Шуберта называется «Неоконченная», он умер, что ли? Они интересуются! Иногда приходится объяснять, что вот в этом месте нужно играть не ручеек, не волну, а целый океан. Или что для форте не надо тратить весь смычок, а для пиано не нужно играть одним сантиметром, - можно играть ровно наоборот. А они сильные ребята, они ведь сначала проходят местный конкурс, потом они попадают на наш конкурс. Их хорошо учат. С огромным удовольствием выхожу к новому составу: подросли!», - объясняет Юрий Башмет.

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Программа турне ВЮСО действительно максимально непредсказуемая: сначала «Неоконченная» симфония №8 Ференца Шуберта, затем авторская версия Юрия Башмета «Гоголь-сюиты» Шнитке и Пятая симфония ре-минор Дмитрия Шостаковича.

««Неоконченная симфония» — это в другой тональности привычный для Шуберта интонационный оборот. Там движение от начала в пианиссимо, - чем тише, тем лучше. А в «Арпеджионе» того же Шуберта с другой ноты развитие идет резко вверх и по уровню звука тоже. Я спрашиваю их: зависит ли звуковая атмосфера в начале от того, пойдет ли движение вверх или вниз? Как взять первую ноту — уже с ощущением движения вверх, хотя его пока нет? Они думают. Это интересно», - размышляет Юрий Башмет.

«Гоголь-сюита» Шнитке в версии Юрия Башмета — это изначально сюита из музыки к спектаклю Театра на Таганке «Ревизская сказка» (1975). Дирижером того спектакля был Геннадий Рождественский, он же создал оркестровую концепцию. Концепция Юрия Любимова была в том, что музыка может позволить театру избавиться от декораций. Там было 8 частей, а не 5, как у Башмета. В 1981 году появилась «Гоголь-сюита» - выдающееся произведение, созданное на основе музыки, написанной композитором в 1975 году, к спектаклю «Ревизская сказка». И если слушателю кажется, что он уже слышал все эти темы, то это не кажется: в сюите отчетливо прослеживается мотив судьбы из 5 симфонии Бетховена, который сам композитор называл шлягером, помогающим влезть в душу.

«И с ними я что-то новое познаю — и в Шуберте, и в Шнитке. А там ядреная музыка, очень доступная. Это сюита. Вижу по их лицам: тут можно баловаться и шутить. В какой мере это можно, когда материал располагает к этому? Мне надо их убедить сделать все по указаниям автора, он-то все продумал. А потом посмотрим, можем ли мы добавить что-то свое, прибавить в чем-то. Этому их надо учить. Чтобы между нотами они умели читать», - говорит Юрий Башмет.

Завершила концерт Пятая симфония Шостаковича ре минор.

«Я дико волнуюсь. Надеюсь на их полную самоотдачу. Мы играем без солистов, но знаете, сколько в Пятой симфонии Шостаковича ответственных соло? Там играет и гобой, и виолончель, и скрипка, и флейта. На самом деле это еще страшнее», - признался Юрий Башмет перед концертом.

А что дальше после турне? Глава концертного агентства «Русское концертное агентство» Дмитрий Гринченко знает.

«В декабре ВЮСО поедет в Гонконг. На следующий год у нас будут концерты наших коллективов в самых неожиданных для нас местах, в том числе два концерта в марте «Солистов Москвы» на Маврикии, благодаря усилиям нового посла России Ирады Зейналовой. И в рамках БРИКС у нас зреет большой проект, но дайте ему вызреть, яблоко должно упасть. В этом году на Зимнем фестивале в Сочи будет большой гала-концерт, посвященный культуре стран БРИКС, в том числе повторить концерт Тань Дуня с пипой и «Солистами Москвы», за которые мы были номинированы на Grammy”.

Кстати, музыкантов спросили про проблему подорожания билетов на концерты, в том числе на академические концерты.

«На артистах подорожание билетов не отражается, гонорары все те же. Делать с этим что-то нужно. В Германии есть абонементы, зритель за два года покупает билет, и он никогда не выскажет недовольство концертом, потому что он заплатил деньги. В Москве была программа, что студенты привозили пожилым артистам еду, но не кофе и шоколад, которые уважаемая артистка любила. И были люди, которые ей это привозили. Проводили концерты с бесплатными билетами, но тогда появлялись перекупщики, мои помощники их нашли, но они говорят: «Мы студенты, нам деньги нужны, на еду денег нет». Этот вопрос надо решать. Человек покупает дорогой билет, потому что хочет на концерт. А другой хочет, но не может его купить. И бесплатные билеты должны быть. Я не знаю, я тут не док», - поразмышлял Юрий Башмет.

Вадим ПОНОМАРЕВ