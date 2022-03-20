Ушел из жизни дирижер Михаил Юровский

Десять последних лет Михаил Владимирович много раз выступал с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова в нашей стране и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов "Истории с оркестром" в Концертном зале имени П. И. Чайковского.



Михаил Юровский

«Магия его таланта заставляла по-новому звучать давно знакомые произведения Моцарта и Малера, Мендельсона и Прокофьева, Чайковского и Шостаковича и открывала редко кем читаемые музыкальные страницы. Он был настоящим другом Госоркестра. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким замечательного музыканта. Светлая память!», - сообщается на сайте ГАСО им. Светланова.

Михаил Юровский окончил музыкальное училище при Московской консерватории, где одним из важнейших его педагогов был Д. А. Блюм. Учился в Московской консерватории (теоретический факультет) по классам Л. М. Гинзбурга (оперно-симфоническое дирижирование) и А. И. Кандинского (теория музыки). Работал ассистентом дирижёра (Г. Н. Рождественского) Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения, затем дирижёром Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (1972—1989) Большого театра.





В 1989 году эмигрировал с семьёй в Германию. В 1989—1996 годах — дирижёр Оперы Земпера в Дрездене. В 1992—1998 годах был главным дирижёром и музыкальным руководителем Филармонического оркестра Северо-западной Германии. В 1995 году этот оркестр осуществил премьеру неоконченной оперы Дмитрия Шостаковича «Игроки», завершённой композитором Кшиштофом Мейером (1981), с участием солистов Большого театра.

С 1999 года работал в Ростокском народном театре и Филармонического оркестра Северо-западной Германии в Ростокском народном театре. Был приглашённым дирижёром Симфонического оркестра Берлинского радио и ряда других оркестров (Мальмё, Копенгаген, Оденсе, Буэнос-Айресского симфонического оркестра в театре «Колон»). В 1999—2001 годах — главный дирижёр Лейпцигского оперного театра, с 2006 года — ведущий дирижёр Симфонического оркестра Кёльнского радио.

Его сыновья — дирижёры Владимир Юровский (художественный руководитель симфонического оркестра Берлинского радио и музыкальный директор Баварской оперы) и Дмитрий Юровский (художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета).