+100 к интеллекту: Яндекс Музыка запустила Мою волну для экзаменов

Перед запуском Моей волны для экзаменов аналитики Яндекс Музыки опросили российских школьников, студентов и выпускников, которые успешно сдали ЕГЭ или экзамены в вузе, и выяснили, какие по их мнению музыкальные жанры и треки помогают эффективнее готовиться к сдаче экзаменов.

Эти данные использовались при запуске Моей волны для экзаменов. Она учитывает не только данные исследования, но и предпочтения пользователя — лайки, дизлайки и другие сигналы, формируя Мою волну для экзаменов персонально для каждого слушателя.

Чтобы включить Мою волну для экзаменов — нужно ввести в поиске «+100 к интеллекту», «иду на красный диплом» или просто «готовлюсь к экзаменам» в приложении Яндекс Музыки и начать прослушивание. Моя волна звучит персонально для каждого пользователя - реагируя на лайки и другие действия во время прослушивания.



Яндекс Музыка

Факты из исследования Яндекс Музыки

Учащиеся положительно оценивают влияние музыки на подготовку к экзаменам: 50% опрошенных заявили, что музыка помогает им хорошо сдавать экзамены; 18% — что расслабляет и снимает стресс; 17% — что музыка бодрит и мотивирует.

Чаще всего школьники готовятся к экзаменам под Instasamka и OG Buda, студенты — под Boulevard Depo и Mujuice, а выпускники вузов — под DVRST и Басту.

Некоторые студенты и школьники упомянули, что им помогает готовиться плейлист для энергичной уборки от Яндекс Музыки.

8 лучших исполнителей для успеха на экзаменах по версии российских школьников и студентов:

Instasamka OG Buda DVRST Boulevard Depo Anna Asti Баста Mujuice Король и Шут

8 лучших треков для успеха на экзаменах:

OFFMi & Rocket — Зае**ло OG Buda — 6AM в Будапеште Mujuice, Песняры — Kosil Jas’ Konjushinu Instasamka — За деньги да Anna Asti — На кухне Eminem — Not Afraid Баста — Сансара LOVV66 - МАЙ МАЙ

В апреле 2023 года Моя волна появилась в поиске Яндекс Музыки. Когда не знаешь, какую музыку послушать, достаточно ввести жанр, эпоху, свое настроение или занятие – Моя волна подберет треки, которые лучшего всего подойдут для каждого случая будь то экзамены, сон, бег или танцы.

Об исследовании

В исследовании приняли участие школьники, студенты и выпускники вузов, успешно сдавшие экзамены: ЕГЭ — 70 баллов и выше или экзамены в вузе — 4 балла и выше. Исследование создано на основе ответов 1227 респондентов.