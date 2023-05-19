+100 к интеллекту: Яндекс Музыка запустила Мою волну для экзаменов

Перед запуском Моей волны для экзаменов аналитики Яндекс Музыки опросили российских школьников, студентов и выпускников, которые успешно сдали ЕГЭ или экзамены в вузе, и выяснили, какие по их мнению музыкальные жанры и треки помогают эффективнее готовиться к сдаче экзаменов.
Эти данные использовались при запуске Моей волны для экзаменов. Она учитывает не только данные исследования, но и предпочтения пользователя — лайки, дизлайки и другие сигналы, формируя Мою волну для экзаменов персонально для каждого слушателя.
Чтобы включить Мою волну для экзаменов — нужно ввести в поиске «+100 к интеллекту», «иду на красный диплом» или просто «готовлюсь к экзаменам» в приложении Яндекс Музыки и начать прослушивание. Моя волна звучит персонально для каждого пользователя - реагируя на лайки и другие действия во время прослушивания.
Факты из исследования Яндекс Музыки
- Учащиеся положительно оценивают влияние музыки на подготовку к экзаменам: 50% опрошенных заявили, что музыка помогает им хорошо сдавать экзамены; 18% — что расслабляет и снимает стресс; 17% — что музыка бодрит и мотивирует.
- Чаще всего школьники готовятся к экзаменам под Instasamka и OG Buda, студенты — под Boulevard Depo и Mujuice, а выпускники вузов — под DVRST и Басту.
- Некоторые студенты и школьники упомянули, что им помогает готовиться плейлист для энергичной уборки от Яндекс Музыки.
8 лучших исполнителей для успеха на экзаменах по версии российских школьников и студентов:
- Instasamka
- OG Buda
- DVRST
- Boulevard Depo
- Anna Asti
- Баста
- Mujuice
- Король и Шут
8 лучших треков для успеха на экзаменах:
- OFFMi & Rocket — Зае**ло
- OG Buda — 6AM в Будапеште
- Mujuice, Песняры — Kosil Jas’ Konjushinu
- Instasamka — За деньги да
- Anna Asti — На кухне
- Eminem — Not Afraid
- Баста — Сансара
- LOVV66 - МАЙ МАЙ
В апреле 2023 года Моя волна появилась в поиске Яндекс Музыки. Когда не знаешь, какую музыку послушать, достаточно ввести жанр, эпоху, свое настроение или занятие – Моя волна подберет треки, которые лучшего всего подойдут для каждого случая будь то экзамены, сон, бег или танцы.
Об исследовании
В исследовании приняли участие школьники, студенты и выпускники вузов, успешно сдавшие экзамены: ЕГЭ — 70 баллов и выше или экзамены в вузе — 4 балла и выше. Исследование создано на основе ответов 1227 респондентов.
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