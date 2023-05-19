+100 к интеллекту: Яндекс Музыка запустила Мою волну для экзаменов

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Яндекс Музыка выяснила, какая музыка помогает получать хорошие оценки на экзаменах, и запустила Мою волну для экзаменов — она подберёт треки по вкусу, которые помогут настроиться на сдачу экзаменов и получить высокие баллы.

Перед запуском Моей волны для экзаменов аналитики Яндекс Музыки опросили российских школьников, студентов и выпускников, которые успешно сдали ЕГЭ или экзамены в вузе, и выяснили, какие по их мнению музыкальные жанры и треки помогают эффективнее готовиться к сдаче экзаменов.

Эти данные использовались при запуске Моей волны для экзаменов. Она учитывает не только данные исследования, но и предпочтения пользователя — лайки, дизлайки и другие сигналы, формируя Мою волну для экзаменов персонально для каждого слушателя.

Чтобы включить Мою волну для экзаменов — нужно ввести в поиске «+100 к интеллекту», «иду на красный диплом» или просто «готовлюсь к экзаменам» в приложении Яндекс Музыки и начать прослушивание. Моя волна звучит персонально для каждого пользователя - реагируя на лайки и другие действия во время прослушивания.

Яндекс Музыка
Яндекс Музыка

Факты из исследования Яндекс Музыки

  • Учащиеся положительно оценивают влияние музыки на подготовку к экзаменам: 50% опрошенных заявили, что музыка помогает им хорошо сдавать экзамены; 18% — что расслабляет и снимает стресс; 17% — что музыка бодрит и мотивирует.
  • Чаще всего школьники готовятся к экзаменам под Instasamka и OG Buda, студенты — под Boulevard Depo и Mujuice, а выпускники вузов — под DVRST и Басту.
  • Некоторые студенты и школьники упомянули, что им помогает готовиться плейлист для энергичной уборки от Яндекс Музыки.

8 лучших исполнителей для успеха на экзаменах по версии российских школьников и студентов:

  1. Instasamka
  2. OG Buda
  3. DVRST
  4. Boulevard Depo
  5. Anna Asti
  6. Баста
  7. Mujuice
  8. Король и Шут

8 лучших треков для успеха на экзаменах:

  1. OFFMi & Rocket — Зае**ло
  2. OG Buda — 6AM в Будапеште
  3. Mujuice, Песняры — Kosil Jas’ Konjushinu
  4. Instasamka — За деньги да
  5. Anna Asti — На кухне
  6. Eminem — Not Afraid
  7. Баста — Сансара
  8. LOVV66 - МАЙ МАЙ

В апреле 2023 года Моя волна появилась в поиске Яндекс Музыки. Когда не знаешь, какую музыку послушать, достаточно ввести жанр, эпоху, свое настроение или занятие – Моя волна подберет треки, которые лучшего всего подойдут для каждого случая будь то экзамены, сон, бег или танцы.

Об исследовании

В исследовании приняли участие школьники, студенты и выпускники вузов, успешно сдавшие экзамены: ЕГЭ — 70 баллов и выше или экзамены в вузе — 4 балла и выше. Исследование создано на основе ответов 1227 респондентов.

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