Земфира выпустила саундтрек «Северного ветра»

В альбом вошли 15 электронных треков, среди которых есть инструменталы, вокализы и полноценные песни. Некоторые из них изначально создавались для спектакля Ренаты Литвиновой, который потом трансформировался в фильм. В частности, из постановки в неизменном виде позаимствован вокализ «Ария Дивы» в исполнении оперной певицы Хиблы Герзмавы.

«Северному ветру» Земфира создала совершенно выдающийся саундтрек, - рассказала Рената Литвинова. - В нем есть такая песня, ради которой я придумала сцену. И она держит! Я могу открыть вам тайну, я даже хотела назвать картину «Злой человек». Но Земфира сказала, что такое название слишком узко для этой картины. Но удивительная расшифровка нашего времени именно в том, что «я злой человек, но я твой человек». Принятие. Я это так чувствую».

В качестве обложки релиза использован кадр из фильма и клипа «Злой человек», где Рената Литвинова едет ночью в машине сквозь буран и картинно курит.

Премьера фильма «Северный ветер» прошла 6 февраля, он уже доступен на онлайн-платформах.