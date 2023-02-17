Баста засудил парфюмерию Basta

Решение было вынесено судом по интеллектуальным правам в связи с обращением рэпера Басты (Василий Вакуленко).



Баста

"Иск удовлетворить полностью", – говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел.

Баста обратился в суд в январе прошлого года. Третьим лицом к спору был привлечен Роспатент. По данным ведомства, бренд Basta зарегистрировал производитель парфюмерии Brocard Parfums GmbH. Регистрация товарного знака действовала до 2024 года.

В 2021 году Роспатент прекратил правовую охрану аналогичного товарного знака Basta, зарегистрированного на молдавского производителя вина Wine-Trademarks. Роспатент отмечал, что известность Басты подтверждается многочисленными публикациями, его альбомами, а также различными призами и музыкальными премиями.