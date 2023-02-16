Бывший директор Киркорова умер

Филипп Киркоров рассказал о причинах смерти своего директора, с которым расстался два года назад:

«Я хочу принести свои соболезнования его семье и близким… В течении долгого времени, Гена боролся с раком, к сожалению, сегодня болезнь взяла верх».



Геннадий Рыбак и Филипп Киркоров

По словам певца, Рыбак был настоящим профессионалом, трудоспособным человеком и именно он задал новую планку в профессии менеджера артиста. Вместе с Геннадием Филипп создал шоу «Другой», «Я» и финальные концерты в «Олимпийском».

«Ты организовал сотни моих концертов, открывая для зрителей новые гастрольные города. Ты был не просто директор, ты был частью моей семьи, твое огромное сердце дарило любовь и тепло всей моей семье, окружая заботой меня и моих детей. Мне тяжело дается каждое слово, сердце сжимается в груди. Нам не хватило последнего разговора, нам не хватило совсем чуть-чуть. Ты был настоящим. Царствие тебе небесное! Молю Бога о тебе».

Отметим, что до этого директором поп-певца был Олег Непомящний, бывший коллега Аллы Пугачевой. Сейчас делами Филиппа занимается Артем Кияшко.