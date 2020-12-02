«Dabro» спели «На крыше»

Альбом назван по главному хиту проекта «Юность», в него вошли 7 треков. Братья Иван и Михаил Засидкевичи собрали в альбом почти все треки, выпущенные ранее, однако многие представили в обновленном саунде. На Яндекс-музыке вышла эксклюзивная версия альбома с комментариями самих музыкантов, которые они назвали «скитами».

