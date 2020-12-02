«Dabro» спели «На крыше»

«Режиссеры: Засидкевич М.Н., Засидкевич И.Н.», - указано в описании к видео. Песня в духе старого и доброго «Фактор-2» экранизирована как лавстори о первой любви, перемежаемой кадрами с «рэперскими» жестах музыкантов на фоне автодома где-то на природе. Главную героиню сыграла Надежда Сёмкина.
«Жизненная история о первой влюблённости и сложностях, которые порой встречаются на её пути».
Ранее музыканты обозначили цель своего творчества.
«Наша цель - создавать настоящую музыку. Песни, которые даже через поколения будут нести то тепло, добро и те эмоции, которые мы вкладывали в них. Хочется верить, что у нас это немного получается!»
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