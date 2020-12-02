«Dabro» спели «На крыше»

Опубликовано пользователем

Хитмейкер года группа «Dabro» выпустила клип на песню «На крыше» из альбома «Юность» (смотреть клип).

«Режиссеры: Засидкевич М.Н., Засидкевич И.Н.», - указано в описании к видео. Песня в духе старого и доброго «Фактор-2» экранизирована как лавстори о первой любви, перемежаемой кадрами с «рэперскими» жестах музыкантов на фоне автодома где-то на природе. Главную героиню сыграла Надежда Сёмкина.

«Жизненная история о первой влюблённости и сложностях, которые порой встречаются на её пути».

Dabro
Dabro

Ранее музыканты обозначили цель своего творчества.

«Наша цель - создавать настоящую музыку. Песни, которые даже через поколения будут нести то тепло, добро и те эмоции, которые мы вкладывали в них. Хочется верить, что у нас это немного получается!»

Быстрый поиск: 