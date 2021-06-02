Егор Крид зачитал куплеты у австралийского хитмейкера Masked Wolf

В мае трек «Astronaut in the Ocean»добрался до шестой строчки Billboard Hot 100. Егор Крид сделал собственный ремикс, и зачитал рэп как на английском, так и на русском.

Идея ремикса возникла во время переписки Егора и Masked Wolf, когда западный коллега внезапно предложил: «Мне сказали, что ты король в России, давай сделаем ремикс».

Егор добавил к треку свои куплеты, где спел сразу на русском и английском языках.



Егор Крид

«Трек уже супер хит, и я подумал, что мой куплет даст новую волну. Masked Wolf, кстати, тоже сделал новый куплет», - прокомментировал неожиданный коллаб сам Крид.