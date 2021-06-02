Егор Крид зачитал куплеты у австралийского хитмейкера Masked Wolf

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Егор Крид выпустил фит с австралийским хип-хоп-артистом Masked Wolf в ремиксе его хита «Astronaut in the Ocean» (смотреть клип).

В мае трек «Astronaut in the Ocean»добрался до шестой строчки Billboard Hot 100. Егор Крид сделал собственный ремикс, и зачитал рэп как на английском, так и на русском.

Идея ремикса возникла во время переписки Егора и Masked Wolf, когда западный коллега внезапно предложил: «Мне сказали, что ты король в России, давай сделаем ремикс».

Егор добавил к треку свои куплеты, где спел сразу на русском и английском языках.

Егор Крид
Егор Крид

«Трек уже супер хит, и я подумал, что мой куплет даст новую волну. Masked Wolf, кстати, тоже сделал новый куплет», - прокомментировал неожиданный коллаб сам Крид.

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