Егор Крид живет без сердца

Клип режиссера Никиты Вильчинского, с которым также сотрудничали «Мальбэк» и Сюзанна, снят на пленку. Это придает теплоту и некоторую смазанность картинке. У Егора Крида зияет дыра вместо сердца, которое «отобрала» бывшая любовь лирического героя. В качестве новой спутницы появляется инстаграм-знаменитость Hofmannita, которая больше занята собой и своими ужимками.
«Клип снял на пленку. Лично я очень кайфую с картинки, стиля, вайба», - хвалит себя Егор Крид.
Это уже второе видео в поддержку пластинки «Pussy Boy», которая выйдет 15 июля.
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