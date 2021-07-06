Егор Крид живет без сердца

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Егор Крид выпустил клип на песню «Телефон» со своими подопечными из восьмого сезона проекта «Голос.Дети» и эпатажной инстаграмщицей Hofmannita (смотреть клип).

Клип режиссера Никиты Вильчинского, с которым также сотрудничали «Мальбэк» и Сюзанна, снят на пленку. Это придает теплоту и некоторую смазанность картинке. У Егора Крида зияет дыра вместо сердца, которое «отобрала» бывшая любовь лирического героя. В качестве новой спутницы появляется инстаграм-знаменитость Hofmannita, которая больше занята собой и своими ужимками.

«Клип снял на пленку. Лично я очень кайфую с картинки, стиля, вайба», - хвалит себя Егор Крид.

Егор Крид и Hofmannita
Егор Крид и Hofmannita

Это уже второе видео в поддержку пластинки «Pussy Boy», которая выйдет 15 июля.

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