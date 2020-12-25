Елка и Мари Краймбрери спели про любовь друг к другу

Приджазованный дуэт - разговор между двумя певицами, когда Мари спрашивает Лизу, «как так происходит, что ты можешь всех простить», и говорит, что она когда-то видела ее только по телевизору, а теперь они близкие подруги. Елка в ответ советует «жить в кайф». При этом автор музыки и слов: Мари Краймбрери.

«Как-то вечером я задумалась о том, что все проблемы не имеют никакого значения, если у тебя есть друзья. Если тебе есть кому позвонить, когда тебе НЕ хорошо. Если тебе есть кому позвонить, когда тебе хорошо. Если ты способен быть тем самым человеком, которому звонят - жизнь уже наполнена невероятным смыслом. Когда я писала тебе песню - я пыталась быть немного тобой, но очень быстро осознала, что пока мне не хватит на это мудрости... И именно с этого признания начался мой текст... «Как так происходит, что ты можешь всех простить?» Мой любимый Друг, я восхищаюсь тобой каждый день. Каждый раз, когда истерю - ты говоришь мне, что когда я повзрослею, это пройдёт. Хотя, говоря это, сама сомневаешься. Ты удивительно сочетаешь в себе умение дарить счастье тем, кого видишь впервые с невероятным талантом - делать это честно. Я хочу, чтобы ты знала, что твой голос в сердце у миллионов людей НЕ просто так. Ты - легенда! Ты та самая суперзвезда, которая за кадром остаётся невероятным ЧЕЛОВЕКОМ. Моим человеком! То чувство, что у меня есть такой друг, как ты - делает меня в тысячу раз сильнее, смелее и счастливее. Я хочу пожелать каждому человеку в этой жизни, хотя бы раз испытать то невероятное чувство дружбы, которое есть у нас. Я люблю тебя, моя любимая певица Елка», - говорит Мари.



Елка и Мари Краймбрери

«Моя любовь и благодарность к тебе не помещается ни в слова, ни в песни, а твоей энергии хватит на то, чтобы подсветить всю планету целиком. Я счастлива наблюдать, как тебе открываются все двери. Буду гордиться тобой всю жизнь и на пенсии буду хвастаться воображаемым внукам, что знала тебя, когда ты под стол ходила пешком! Спасибо тебе за чудо! И за песню! Пусть от нее будет тепло всем, кто вдруг на минуточку приуныл! Как было мне, когда я ее первый раз услышала. Люблю тебя!!! А вы слушайте наш «Новогодний вайб!!!!»», - отозвалась Елка.