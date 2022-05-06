Филипп Киркоров принес извинения. Но его не простили

В соцсетях Филипп Киркоров обратился со словами примирения извинений.

«Мои дорогие зрители! Хочу обратиться ко всем, кто видел моё юбилейное шоу.

Я не мог даже предположить, что кого-то задену и уж тем более сознательно не планировал оскорбить чьих-то чувств своим номером «Мария Магдалена», который вошёл в программу моего юбилея в Кремлёвском дворце и концертном зале "Октябрьский".

Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей.

Я не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Все, что происходило на сцене – исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии.





Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения!»



Филипп Киркоров на юбилейном концерте

На слова артиста уже отреагировали представители движения «Царьград», которые настаивают на возбуждении уголовного дела против Филиппа Киркорова. Как сказал в разговоре с Super заместитель руководителя центра, они все равно будут настаивать на уголовном деле. А если не получится, то на административном.

«У нас в любом случае при оскорблении чувств верующих необходимо все равно нести ответственность за свои действия. Я уверен, и, соответственно, наше движение, Киркоров со своей стороны делал это осознанно, согласовывал это, делал это неоднократно. Мы со своей стороны все равно будем настаивать на привлечении его к административной либо к уголовной ответственности. Любой адекватный человек нашего государства, тем более близкий к Церкви, должен осознавать и понимать, что наступать и попирать крест — это неадекватно», — сказал представитель движения.