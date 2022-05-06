Филипп Киркоров принес извинения. Но его не простили

Опубликовано пользователем

Филипп Киркоров извинился за танцы на кресте во время своего юбилейного шоу.

В соцсетях Филипп Киркоров обратился со словами примирения извинений.

«Мои дорогие зрители! Хочу обратиться ко всем, кто видел моё юбилейное шоу.

Я не мог даже предположить, что кого-то задену и уж тем более сознательно не планировал оскорбить чьих-то чувств своим номером «Мария Магдалена», который вошёл в программу моего юбилея в Кремлёвском дворце и концертном зале "Октябрьский".

Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей.

Я не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Все, что происходило на сцене – исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии.


Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения!»

Филипп Киркоров на юбилейном концерте
Филипп Киркоров на юбилейном концерте

На слова артиста уже отреагировали представители движения «Царьград», которые настаивают на возбуждении уголовного дела против Филиппа Киркорова. Как сказал в разговоре с Super заместитель руководителя центра, они все равно будут настаивать на уголовном деле. А если не получится, то на административном.

«У нас в любом случае при оскорблении чувств верующих необходимо все равно нести ответственность за свои действия. Я уверен, и, соответственно, наше движение, Киркоров со своей стороны делал это осознанно, согласовывал это, делал это неоднократно. Мы со своей стороны все равно будем настаивать на привлечении его к административной либо к уголовной ответственности. Любой адекватный человек нашего государства, тем более близкий к Церкви, должен осознавать и понимать, что наступать и попирать крест — это неадекватно», — сказал представитель движения.

Быстрый поиск: 