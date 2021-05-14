Iowa спела о боли от расставаний

Песню сочинили музыканты Iowa, она повествует о преодолении боли от расставания с близкими и любимыми людьми.
«Мы написали о том, как больно порой терять своего, такого близкого и дорогого человека. Уверена, эта песня отзовётся в сердцах у многих. Когда мне больно, я пишу! Радуюсь, что могу выражать себя в песнях. Порой людям легче признаться в чём-то очень личном во всеуслышание, громко, нежели просто сказать это самым близким людям, которые должны были это услышать. Так устроена наша психика. В этом году как-то особенно тесно сжимается кольцо тех, кто расстаётся. Их пугающе много. Среди них даже мои самые близкие родственники, мои друзья… Несколько пар расстались на полгода, а потом сошлись, как будто встретились впервые. У всех по-разному. Одна пара, наши друзья, которые были вместе 11 лет, разъехались, и вот по вечерам они прогуливаются в нашем районе, а потом расходятся по домам. Это длится уже месяцев пять. Одна знакомая уехала на 9 месяцев в другую страну от мужа и детей. Сейчас они снова поженились… У каждого свой взгляд на решение одной общей проблемы. Когда эмоции и чувства от нас уходят... ⠀
Мы разговариваем об этом с моим мужем. Мы не знаем, что будет завтра, может быть, нам тоже захочется разойтись и жить отдельно? А потом сойтись через полгода. Мы не думаем об этом с ужасом. Да, и нам периодически не хватает этих эмоций, что будет завтра? ⠀
Этот пост о том, что, если вам все надоело — это нормально. Но нельзя уходить в жертву, терпеть и замалчивать, важно сказать как есть. Только не повышая голоса — вас не услышат. Самые громкие слова нужно говорить шепотом. В полголоса. ⠀
Мы хотим посмотреть, что будет дальше, это всегда интереснее. Потому что сейчас, когда я встречаю своих девчонок, у которых второй брак, они говорят, что не надо было расставаться, когда не хватало эмоций, когда казалось, что все затухает. Я не верю в утверждение, что любовь живет какое-то определённое количество времени — три года, шесть, тринадцать… Она живет столько, сколько мы позволяем ей жить. Столько, сколько мы поддерживаем в ней огонь», - говорит Катя Иванчикова.
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