Iowa спела о боли от расставаний

Песню сочинили музыканты Iowa, она повествует о преодолении боли от расставания с близкими и любимыми людьми.

Мы разговариваем об этом с моим мужем. Мы не знаем, что будет завтра, может быть, нам тоже захочется разойтись и жить отдельно? А потом сойтись через полгода. Мы не думаем об этом с ужасом. Да, и нам периодически не хватает этих эмоций, что будет завтра? ⠀

Этот пост о том, что, если вам все надоело — это нормально. Но нельзя уходить в жертву, терпеть и замалчивать, важно сказать как есть. Только не повышая голоса — вас не услышат. Самые громкие слова нужно говорить шепотом. В полголоса. ⠀

Мы хотим посмотреть, что будет дальше, это всегда интереснее. Потому что сейчас, когда я встречаю своих девчонок, у которых второй брак, они говорят, что не надо было расставаться, когда не хватало эмоций, когда казалось, что все затухает. Я не верю в утверждение, что любовь живет какое-то определённое количество времени — три года, шесть, тринадцать… Она живет столько, сколько мы позволяем ей жить. Столько, сколько мы поддерживаем в ней огонь», - говорит Катя Иванчикова.