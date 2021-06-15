«Iowa» стала андроидом

Клип рассказывает историю учёного, которого сыграл актёр Павел Баршак, и его странноватой и, кажется, почти погибшей возлюбленной, которую сыграла солистка Iowa Катя Иванчикова. Снял это кино Red Pepper Film, делавший для группы клип «Возьми на радость из моих ладоней», и теперь выдавший историю про андроидов.

«Да, может показаться что действия героя — это сизифов труд или гордыня создателя от нежелания принятия смерти любимого человека. Но реальность героя — это вера в невозможное», — прокомментировали режиссёры Егор Мясников и Яков Миленький.



Сцена из клипа

«Песня «Бросай» — это реальная история про пару, у которой на протяжении многих лет были отношения на расстоянии. Что движет людьми, которые несколько раз в год встречаются где-то в чужой стране, на чужой территории, что это за привязанность? Это дико грустная история и одновременно история большой веры друг в друга. Хочу верить, что спички, о которых я пою в песне, даже если они закончились, ещё можно где-то достать, чтобы огонь никогда не затух», - говорит Катя Иванчикова.