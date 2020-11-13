Iowa выпустила песню со специями

«Это наш «эксперимент»! “Спайси» сначала был на английском языке, но мои друзья сказали, что вообще не узнают меня в этой песне! Может, это и хорошо, но дело сделано. Я решила перевести ее на русский. И я поменяла все! И песня стала теплой, зимней, со специями «Спайси»! Закрывая глаза, я вижу огни, атмосферу праздника и бесконечных шумных встреч с друзьями - все, чего мы лишены в этом году! Но мы всегда можем встречать рассвет вдвоем под кружение сахарных хлопьев... Эта песня - про внутреннее тепло, не смотря ни на что!», - рассказывает Катя Иванчикова.
«Я создала свою атмосферу тепла, пряностей, глинтвейна, горячей пиццы после морозной улицы, куркумы, жгучего перца... При этом она не слишком острая, как я люблю! Она с перчинкой! Отпускаем тебя, «Спайси», в эту зиму, растворяйся в нас, как специи!»
Под танцевальный бит Катя воркует нежным голосом о том, что ее «не спасти», потому что «твой поцелуй - спайси».
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