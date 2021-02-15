Jah Khalib и Niletto слушали россияне в Валентинов день

В СберЗвуке — около 2 миллионов треков о любви, влюбленности и страсти. Аналитики аудиосервиса и музыкальная редакция проанализировали, какие из композиций стали самыми популярными в 2021 году и составили из них плейлист.

На первом месте рейтинга — «Моя любовь» Jah Khalib — легкая и позитивная, с экспрессивным гитарным соло после второго куплета. Интересно, что у песни есть и второе название — Ima mmi o, которое артист позаимствовал из мелодичного языка нигирийского племени ибибио. Трек вышел в альбоме «Искал-Нашел», который Бахтияр Мамедов посвятил своей семье. На втором месте — самый популярный трек 2020 года по версии пользователей СберЗвука —«Любимка» Niletto. На третьем — снова Niletto, но в тандеме со звездой Black Star Клавой Кокой и песней «Краш»: простой текст и незамысловатый бит покорил сердца россиян еще прошлым летом.



Niletto

На четвертом месте — ЯТЛ от Zivert. За ней следует ода разбитым чувствам «А если это любовь?» рэп-дуэта HammAli&Navai. Музыкальное размышление о том, что сегодня значит любить, о скоротечных романах и истинных чувствах.

В топ-10 популярных композиций вошла лиричная «Комета» Jony. Артист блестяще исполняет ее не только на русском: в нашумевшем шоу Ивана Урганта «Ciao, 2020!», стилизованном под фестиваль 80-х в Сан-Ремо, она прозвучала на одном из самых романтичных языков в мире — итальянском. Кроме того, пользователи СберЗвука в минувшее воскресенье часто включали танцевальный хит от владикавказского дуэта MiyaGi&Эндшпиль и российского рэпера Рема Дигги. Сочетание раггамаффина и напевной читки заставляет кивать головой в такт минимум 500 миллионов человек — ровно столько сегодня просмотров у этого клипа на YouTube.

В лидеры по прослушиваниям вышел и трек «Поболело и прошло» московского артиста Hensy. Лирический герой переживает расставание с любимой и стремится показать, что способен оставить чувства в прошлом и идти дальше. Хулиганская риторика и актуальность названия в момент выхода — май 2020 года — сделали его одним из самых популярных саундтреков эпохи изоляции. Помимо прочих, в списке оказались «Чувства» украинской поп-группы Artik&Asti и трогательный трек «Любимый человек» талантливой исполнительницы из Северной Осетии Anivar, который она посвятила своему мужу.