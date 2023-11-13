Леонид Агутин основал компанию «На сиреневой луне»

Как стало известно SHOT, теперь через это ООО певец сможет открыть ресторан или бар, а также доставлять продукты.



Леонид Агутин

У ООО "На сиреневой луне" есть ещё и английская версия названия — ON THE LILIAC MOON LLC. Агутин стал совладельцем компании (33,3%). В сфере деятельности указано сразу несколько направлений: основные — исполнительское искусство и художественное творчество, дополнительные — рестораны, подача напитков и услуги по доставке продуктов.

Также совладельцами "На сиреневой луне" в равных долях стали Михаил Евграфов, управляющий московской концертной площадкой "Главклуб", и Сергей Мельников, гендиректор концертного агентства "Мельница".