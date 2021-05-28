Леонид Агутин в День пограничника выпустил альбом и клип

«Это большое счастье — сочинять! Когда Бог дарует тебе эту способность, грех не «откликнуться на предложение», да и невозможно противостоять тяге творчества. А если ещё то, что ты выдумываешь, искренне нравится кому-то кроме тебя, так и просто нечестно молчать. Вот я и сочиняю. Я не строю козни, не вынашиваю хитроумные планы или благородные помыслы, чтобы понравиться. Я каждый раз мечтаю, чтобы мои песни полюбили те, для кого они написаны, и надеюсь, что этих людей больше, чем я рассчитывал. Спасибо вам, дорогие мои хорошие люди! Я живу совпадениями наших ощущений и эмоций, можно сказать, питаюсь ими. И с трепетом представляю вам мой новый, пятнадцатый альбом «Включите свет»!»

В новый альбом вошло 15 песен, в том числе «Сочи» в коллаборации с гитаристом-виртуозом Джимми Розенбергом, «В 90-х» с «Отпетыми мошенниками» и дуэт «Заставь сердце биться» с женой Анжеликой Варум. Кроме того, в студийный альбом вошло сотрудничество с Ed Calle «Она такая» и трек из трибьюта Осипу Мандельштаму «Золотистого мёда струя из бутылки текла».



Леонид Агутин

Одновременно в день выхода альбома был представлен клип на песню «Сочи» с участием актеров Любовь Толкалина, Андрей Мерзликин, Лада Чуровская. В съёмках также приняли участие музыканты агутинской группы «Esperanto». На видеосвязи появляется джаз-мануш гитарист Джимми Розенберг.

«Кто не спрятался, я не виноват! Всех причастных с праздником! Ну и сочувствующих, наших дорогих и любимых, ради которых всё, конечно, тоже! С Днём Пограничника! И не забудьте послушать новый альбом и посмотреть новый клип! Это ж как Служба - всё ради вас!!!»