Мари Краймбрери хлопает в две ладоши

В песне упоминается некий нежный возлюбленный, которого Мари Краймбрери снисходительно называет «хорошим», намекая, что ему за это ничего от нее не прилетит. До каких-либо других событий.
«Если вы не сможете отличить в этой песне Мари Краймбрери от Елки - так и задумано. Изначально обе украинки должны были подменять и заменять друг друга на российском рынке, у них одинаковый говор, а лейблу «Вельвет» это выгодно - вот Елка, а вот ее молодая копия Краймбрери. Ну и рэп - важно дистанцироваться от него, но так, чтобы слушатели не заметили. Все получается. Обратите внимание на аранжировку - она вроде бы модная, но точно не из рэпа, она стелется и мимикрирует. Эту песню могла бы спеть Вера Брежнева из того же лейбла, у нее тоже есть этот говор, но еще есть уже муж. А Краймбрери вполне на месте - пацанка, может убить одним ударом, но раз парень нежный, то он пока "хороший"...», - комментирует музыкальный критик Гуру Кен.
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