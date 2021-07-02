Мари Краймбрери хлопает в две ладоши

Никита Киоссе выпустил альбом из песен M-Band Певец Никита Киоссе выпустил новый альбом «Добавить в историю» (слушать альбом). Альбом состоит из четырех лучших песен группы M-Band, записанных в интерпретации ее бывшего солиста. Песня «Невыносимая» представлена также и в акустической версии. Делюкс-версия диска сопровождается комментариями Никиты Киоссе, Константина Меладзе и Мари Краймбрери.







«Я по-новому и абсолютно по-своему переосмыслил главные хиты M-Band. Альбом называется «Добавить в историю». Фрагменты нашей жизни, моменты, которые случаются с нами, - это наша история. И группа M-Band - это моя история...

Мари Краймбрери побеседовала с Хабенским про пап Певица Мари Краймбрери выпустила клип «Самолёт» с Константином Хабенским в главной роли (смотреть клип). Песня с припевом «Какой же глупый график: работа-дом-работа» перемежается кадрами интервью певицы с Константином Хабенским, который рассказывает о своем чувстве вины перед детьми и признается, что когда-нибудь мечтает услышать от них фразу «папа, ты молодец», а Мари признается, что с годами стала лучше понимать своего папу, который постоянно пропадал на работе, потому что сама теперь проводит больше времени на работе, чем дома. Режиссер клипа - Сергей Грей.







Песня вошла в альбом «Нас...

Мари Краймбрери выпустила новый альбом и клип Певица Мари Краймбрери выпустила новый альбом «Нас узнает весь мир (Part 1). Deluxe Version» и клип «Иди танцуй» (слушать альбом). В альбом «Нас узнает весь мир (Part 1). Deluxe Version» вошли 9 песен, многие из которых уже были выпущены ранее синглами. Для «Яндекс-музыки» певица записала комментарии к каждой песни (Intro) в виде чтения стихов с легким украинским говорком.







Режиссер танцевального клипа «Иди танцуй» - Serghey Grey. В клипе певица просто танцует в неком ночном клубе под свою песню о сложных отношениях с парнем.







«Премьера альбома. Альбома, который я люблю так сильно, что со слезами на глазах...

Мари Краймбрери обещает: «Ты меня не забудешь» Мари Краймбрери выпустила новую песню «Ты меня не забудешь» из будущего альбома «Нас узнает весь мир (Part 1)» (слушать песню). Мари Краймбрери как бы уверена, что настолько эффектна, что ее парень никогда не забудет ее, даже если играет в «Counter-Strike». И оставляет за собой право позвонить, когда немного пьяна, чтобы напомнить о себе снова. Разумеется, это бравада не очень уверенной в себе девушки.







Певица обещает, что все ее концерты и сам альбом будут начинаться именно с этой песни.



Мари Краймбрери



«Я ее написала в офигеть каком хреновом состоянии», - признается Мари Краймбрери.



Музыку написал Alex...