Мари Краймбрери спела 12 глав своей жизни

В релиз вошло 12 треков, треть из которых выходила ранее в виде синглов.
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О самом альбоме певица говорит так:
«12 новых глав одной большой истории под названием «Нас узнает весь мир» - это записи человека, который живёт. Живет, ошибаясь, познавая и, главное, любя... За весь год, пока мы писали этот альбом, мой мир успел перевернуться несколько раз. Я научилась видеть не только черное и белое. Да, пусть яркие краски пока мне свойственны только на афишах, но в закулисье моего минорного сознания наконец появились полутона», - говорит Мари Краймбрери.
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