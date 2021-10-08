Мари Краймбрери высказала свое мнение о Питере

«Ты можешь выбросить песни мои, Но я не исправлю ни слова», - упрямо утверждает простуженная в Петербурге певица. Гитарный поп-рок сопровождает эти строки, и кажется, что Мари Краймбрери решила свести воедино все свои впечатления от Питера.
Автор музыки и слов: Мари Краймбрери.
«Мари Краймбрери фонтанирует синглами, наверняка все это выльется в полноценный альбом. Певица осмеливается сказать «Ты наверное кому-то нужен, прости, но не мне» про Питер. Ей же там еще концерты давать… Впрочем, это искупается искренностью ее интонаций. Но песни пошли на поток, и с точки зрения музыкальности тут почти нуль. Сляпано на скорую руку. Какая-то хаотичная гитара, непритязательный бит, вообще нет хуков. Кажется, у Краймбрери полностью потерялся контроль качества. Просто проходная, хотя и искренняя песня», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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