Мари Краймбрери высказала свое мнение о Питере

Мари Краймбрери спела о расставании «В разных мирах» Певица Мари Краймбрери выпустила новый поп-рок-сингл «В разных мирах» (слушать песню). Под перебор гитары Мари Краймбрери рассказывает историю угасания любви и проблемах в отношениях, как романтическое признание в ошибках и неспособности преодолеть их последствия.







Сингл вышел в поддержку второго сезона телевизионной сай-фай-комедии «Проект «Анна Николаевна», стартовавшего две недели назад. Соавтором песни выступил опытный композитор Руслан Муратов, работавший над саундтреками к таким фильмам, как «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Адмиралъ» и «Турецкий гамбит».



Мари...

Дима Билан и Мари Краймбрери спели вместе Дима Билан и Мари Краймбрери записали лирический дуэт «Ты не моя пара» (слушать песню). Эта песня войдет в EP Димы Билана «5 хитов», кроме Мари Краймбрери обозначен еще ранее выпущенный дуэт с Zivert «Это была любовь». Еще три артиста пока не обозначены.







«История любви, знакомая каждому», - констатирует Дима Билан.



Дима Билан и Мари Краймбрери



«Она играет в моих наушниках с июля, но мы красиво скрывали, как поём друг другу важные слова, знакомые каждому», - говорит Мари Краймбрери.



Отметим, что на последней «Новой Волне» Мари Краймбрери и Мот исполнили свою версию...

Звонкий и Мари Краймбрери задаются вопросом «Как дела, малыш?» Артисты Андрей Звонкий и Мари Краймбрери выпустили новую лирическую балладу «Как дела, малыш?» (слушать песню) «Согласитесь, как приятно иногда услышать простое человеческое "как дела?"... Как приятно почувствовать, что ты кому-то нужен, интересен и небезразличен. Это очень важные слова, которые мы часто произносим вскользь, даже не замечая их», - рассуждает Андрей Звонкий.







Авторы музыки: Звонкий, Мари Краймбрери, Курицын С.А. Авторы слов: Звонкий, Мари Краймбрери.



Звонкий и Мари Краймбрери



«Артисты Velvet Music регулярно делают совместки, и эта — еще одна, такая холодно-плановая. Песня...

Мари Краймбрери хлопает в две ладоши Певица Мари Краймбрери выпустила новый трек «Хлопаю в две ладоши» (слушать песню). В песне упоминается некий нежный возлюбленный, которого Мари Краймбрери снисходительно называет «хорошим», намекая, что ему за это ничего от нее не прилетит. До каких-либо других событий.







«Если вы не сможете отличить в этой песне Мари Краймбрери от Елки - так и задумано. Изначально обе украинки должны были подменять и заменять друг друга на российском рынке, у них одинаковый говор, а лейблу «Вельвет» это выгодно - вот Елка, а вот ее молодая копия Краймбрери. Ну и рэп - важно...