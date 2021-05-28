Моргенштерн выпустил еще один альбом «Million Dollar: Business»

Обложка нового альбома оформлена в том же стиле, что и предыдущего. Но если на обложке «Million Dollar: Happiness» Алишер Моргенштерн предстал в образе клоуна, то «Million Dollar: Business» украшает его портрет в образе «бизнесмена».

Кроме того, в отличие от краткого первого Million Dollar, во вторую итерацию вошли те же 13 треков, но куда более продолжительные по таймингу. И столь же небрежные по продакшну.



Morgenshtern

За каждый из этих релизов рэпер получил по миллиону долларов от лейбла Atlantic Records Russia. По крайней мере, так утверждает сам рэпер. Представители лейбла не пока комментировали денежный вопрос.

«Зачем покупать цепь за сто тысяч баксов, если можно купить две за двести тысяч баксов? Зачем делать альбом за лям баксов, если можно сделать два альбома и забрать два ляма баксов?»