Моргенштерн извинился за высказывания о Дне Победы

Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

По мнению артиста, его слова вырвали из контекста. При этом он признал, что мог не совсем корректно высказаться.

"Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. <...> Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли", — написал Моргенштерн.



Пост Моргенштерна

Вчера на ютьюб-канале Ксении Собчак вышло интервью с рэпером, в котором прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад". По словам Моргенштерна, "наверное, гордиться просто нечем".



Morgenshtern

Адвокат артиста Сергей Жорин сообщил, что певец не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом".

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Моргенштерн должен нести моральную ответственность за такие заявления. Пресс-секретарь президента при этом отметил, что они, "скорее всего", происходят не "по злобе", а от незнания.

Отметим, что многие представители интеллигенции высказывались ранее с сожалением, что после победы в войне и полета в космос других поводов для гордости за многие десятилетия в России так и не появилось. Чиновники не нашлись, чем им возразить.