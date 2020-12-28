Моргенштерн подвел итоги года под шампанское

В песне «Cristal&Moёт» Morgenshtern рассказывает о своих успехах и подводит итоги эры «Легендарной пыли», упоминает Рамзана Кадырова и Кришну, а также собственный ресторан.

«Новый год это всегда шампанское! Толкай это дерьмо в чарты и получишь клип», - иронично высказался артист.



Morgenshtern

В песне Алишер также упоминает скандал вокруг розыгрыша автомобиля, который проходил в его Instagram. Биты от Slava Marlow основаны на семпле из классического хоррора «Ребёнок Розмари».

Впрочем, ждать попадания в чарты артист не стал, и почти сразу выложил клип в сеть.