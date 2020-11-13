Morgenshtern показал фит с Lil Pump, о котором знает только Моргенштерн

Любопытно, что сам Lil Pump никак не прокомментировал факт выхода трека с российским музыкантом, и не выложил ссылку на трек, несмотря на то, что фанаты Моргенштерна заспамили весь инстаграм артиста. В авторах фита значится постоянный битмейкер Моргенштерна Slava Marlow.

«Мне вообще нужно что-то говорить?», - коротко высказался Моргенштерн.

Возможно, речь идет о покупке у Lil Pump вокальной дорожки и наложении собственного бита, но подтвердить это могут только менеджеры американского артиста.

Битмейкер Слава Марлоу сообщил в соцсетях, что для него был «небольшой шок» от предложения написать бит для фита.

«Думаю, это был небольшой шок. Деньги - ресурс. Не думаю, что это как-то может повлиять».