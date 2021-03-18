Моргенштерн получил предложение от Atlantic Records

В соцсетях Алишер Моргенштерн выложил скан письма Atlantic Records в его адрес. В письме говорится:
«Дорогой Моргенштерн! Семья Atlantic Records хотела бы предложить вам официальный релиз вашего следующего альбома. Мы восхищаемся вашим талантом, артистизмом и были бы в восторге работать с вами. Пожалуйста, дайте нам знать при первой же возможности, если вы будете заинтересованы».
Atlantic Records - американский лейбл звукозаписи, принадлежит компании Warner Music Group. Основан в 1947 году Ахметом Эртегюном и Хербом Абрамсоном. На этом лейбле выпускались альбомы Диззи Гиллеспи, Джанго Рейнхардта, Сары Воэн, Рея Чарлза, Джо Тернер, Ареты Франклин, Билла Хейли, Cream, Led Zeppelin, Yes, Foreigner, AC/DC, Питера Гэбриэла, Фила Коллинза, Genesis, alt-J, Cardi B, Charli XCX, Coldplay, Flo Rida, Джеймса Блант, Janelle Monáe, Джейсона Деруло, Келли Кларксон, Lil Baby, Lizzo, Марка Энтони, Риты Ора, Сиа, Wiz Khalifa и многих других.
«Я особо не горел желанием идти на весь мир, и тра*ать всю планетку. Но, судя по всему, если не идешь к миру, то мир приходит к тебе. Привет, Atlantic», - говорит Моргенштерн.
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