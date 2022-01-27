Натан рассказал о знакомстве с будущей женой

Для него эта цифра очень важная, он даже посвятил этой дате свою новую песню «Банально». На 11-летии Радио Romantika он рассказал о своей романтической истории.



Натан

«Нашей романтике 11 лет, мы встретились и все пошло, как бы банально это не звучало. Официально мы расписались 24 сентября 2011, - точно помнит Natan. – встретились мы конечно раньше, а первый раз я ей написал 1 апреля 2010 году, это была единственная фраза «Привет мать моих будущих детей», а 1 апреля 2012 году она мне родила сына».

Гостями шоу «Утро на Радио Romantika» стали Алла Рид, Саша Попова, Родион Газманов, группа 5sta family, Natan, Жасмин и Lina Lee. Звезды рассказывали о том, как отмечали свои дни рождения и юбилеи, говорили о новых проектах, предстоящих концертах, готовящихся музыкальных сюрпризах и даже делились со слушателями сокровенными секретами.