Ольга Серябкина перепела «Свит Дримс» Eurythmics

Песня написана на семплы и мелодию хита Eurythmics «Sweet Dreams (Are Made of This)».

«Кто-то скажет, что это мечты, но если хочешь, в них можем быть мы», - поет Ольга Серябкина.



Ольга Серябкина

Автором слов и музыки «Свит Дримс» стала сама исполнительница. Данных о том, что у певицы есть лицензия от авторов песни Энни Леннокс и Дэйва Стюарта, - пока нет.

«Главный месседж этого трека - что всё возможно. Я хочу, чтобы вы верили в себя каждый день. И наслаждались моментом тоже каждый день», - говорит Ольга.