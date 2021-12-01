Рэпер Баста отменил торговый знак Basta

Ранее компания «Манчестер груп ЛТД» зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Basta» в отношении товаров 30-го (кофе, чай, шоколад, мороженое) класса МКТУ.

Вакуленко оспорил эту регистрацию в патентной палате.



ТЕКСТ

Он заметил, что с 1998 года, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и по настоящее время он является известным на территории России исполнителем, выступающим под псевдонимом «Баста».

Его заинтересованность в подаче настоящего возражения заключается в том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака на имя другого лица очевидным образом ограничивает его в использовании своего сценического псевдонима. По его мнению, регистрация спорного товарного знака «Basta» может вводить российских потребителей в заблуждение путем возникновения у них ассоциаций с деятельностью Вакуленко в музыкальной, сценической и иной публичной деятельности.

Оспариваемый товарный знак воспроизводит используемый Вакуленко на протяжении продолжительного времени (более 15 лет) псевдоним «Баста», отметил Роспатент. Регистрация спорного товарного знака была произведена без учета согласия Вакуленко, что правообладателем не отрицается.

Кроме того, под псевдонимом «Баста» лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность не только как исполнитель, но и как композитор, актер, сценарист, режиссер, продюсер, телерадиоведущий (участвовал в качестве «наставника» в телешоу «Голос»). Таким образом, приведенные сведения позволяют соотнести личность лица, подавшего возражение, с псевдонимом «Баста», принадлежавшим ему задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.