Тейлор Свифт сравнялась с Элвисом Пресли в чарте Billboard 200

«1989 (Taylor's Version)» лидирует в Billboard 200 уже четыре недели подряд, за последнюю неделю продано 136 000 копий. В общем зачете пластинка провела на вершине целых четыре недели.. Если позиция альбома не изменится на следующей неделе, Тейлор имеет все шансы стать рекордсменкой и опередить Элвиса, уточняет Variety.

Отмечается, что лидером хит-парада среди всех музыкантов остаются The Beatles. Альбомы группы провели на вершине чарта 132 недели.



Taylor Swift

В июле Свифт вошла в историю Billboard 200, став первой женщиной с четырьмя альбомами в первой десятке списка. Кроме того, певица повторила рекорд The Beatles в песенном чарте Billboard Hot 100: сразу три ее сингла оказались в топ-10 хит-парада.