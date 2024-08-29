Яндекс Музыка назвала лучших артистов этого лета

Самой прослушиваемой этим летом группой на сервисе стал авторский коллектив Жени Трофимова «Комната культуры». После взлета в Моей волне и попадания в проект «Искра» Яндекс Музыки в январе 2024 года, группа каждый месяц демонстрирует рост аудитории. В августе «Комнату культуры» ежемесячно слушают уже почти пять миллионов подписчиков Яндекс Музыки. Такой успех в том числе обусловлен активной концертной деятельностью коллектива и участию в фестивалях. Например, яркое выступление в рамках опен-эйра Summer Sound, где прошел концерт «Альтернативное лето с Яндекс Музыкой». Там артисты выступили на одной сцене с Luverance, Tritia и «ГУДТАЙМС».



ТЕКСТ

Самым прослушиваемым артистом у аудитории до 25 лет в этом сезоне оказался Big Baby Tape. Кроме того, его новый релиз «Supersonic», выпущенный совместно с Aarne, набрал за лето больше всего лайков в Моей волне. Только слушатели системы персональных рекомендаций сохранили трек в свою Коллекцию более 700 000 раз.

«Артисткой лета 2024» стала MONA, чья совместная работа «Прощание» с группой «Три дня дождя» не покидает чарт с осени прошлого года.

«Артистом лета 2024» оказался MACAN. Его новый альбом «I AM» стал самым прослушиваемым среди альбомов, выпущенных летом. К тому же «I AM» побил рекорд, набрав самое большое количество слушателей и прослушиваний в первую неделю после релиза.

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Самым популярным среди новинок этого лета треком стал «Асфальт» от Jakone и Kiliana, поднявшийся на первую строчку в Чарте сервиса. А чаще всего подписчики Яндекс Музыки переслушивали трек «бэйслайн бизнес» от CMH и mzlff. Хит двух артистов в супер-быстром флоу в среднем переслушивали по 7 раз.

Среди «Искр» Яндекс Музыки самым прослушиваемым этим летом стал казахстанский артист Wallem. Исполнитель попал в Искру в июне, показав впечатляющий рост — в течение месяца после взлета в Моей волне его аудитория выросла более чем в 70 раз. Сейчас у исполнителя почти 5 миллионов ежемесячных слушателей в Яндекс Музыке. Харизматичный артист придерживается экспериментального подхода в творчестве, сочетая хип-хоп и поп-музыку с этническими мотивами. Благодаря этому Wallem легко привлекает новую аудиторию и покоряет чарты стриминговых сервисов.

Также этим летом Яндекс Музыка запустила новую технологию Нитро, благодаря которой молодые артисты с аудиторией до 5 тысяч слушателей в месяц могут найти своих первых фанатов и увеличить прослушивания в десятки раз. По результатам сезона «Самый крупный Нитро-взлет» показала поп-исполнительница Вирэль, чья аудитория с июня по август выросла более чем в 9 раз.

«Главным фонк-треком» сезона стал хит «Vmeste My» от 6YNTHMANE совместно с 5sta Family и budAGE. А самым популярным музыкальным жанром в Моей волне оказался deep house и трек «My Sweet Heart» от артиста Mike D'Jais.

Также редакция Яндекс Музыки выбрала «Трек лета 2024» — номинацию забрал завирусившийся в соцсетях «Гламур» от белорусских артистов uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS и Wipo.