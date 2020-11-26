На песню Земфиры «Хочешь?» сняли новый клип

Клип «Дети сильнее, чем мы думаем» снят на песню «Хочешь?» Земфиры, чтобы рассказать о реальных детях, которые ежедневно выходят на тяжелую дистанцию марафона борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Мы собрали истории наших подопечных «марафонцев». Некоторые из них уже одержали победу, другие – все еще на дистанции. Но всех их объединяет уверенность в своих силах и безудержное желание жить. Мы не можем выйти вместе с ними – но в наших силах поддерживать их на каждом этапе, быть рядом и верить в победу. Для нас будет лучшим подарком, если вы посмотрите, прочитаете и поделитесь этой ссылкой. Чтобы еще раз удостовериться: дети сильнее, чем мы думаем! Эта песня очень подходит нам по смыслу. Идея в том, что взрослые готовы сделать, что угодно, чтобы жили дети», - сказала учредитель фонда Чулпан Хаматова.

Над видео работали режиссер Евгений Морозов и оператор Владислав Опельянц. Певица Земфира дала разрешение на использование композиции 2000 года.



Земфира

Клип рассказывает о детях, которые сражаются со своим главным врагом - онкологией. Они бегут из темного леса, символизирующего сложное лечение, скрываются от вязкого тумана, олицетворяющего болезнь. По дороге им встречаются неравнодушные люди, которые помогают в этой сложной гонке. Цель каждого ребенка - добраться домой, к обычной жизни, к родителям и любимой собаке.

«Идея, предложенная режиссером Женей Морозовым, - возвращение детей домой - работает сразу в другом регистре, - заметила Хаматова. - Чувство жалости - очень важное, наверное, основополагающее чувство, но иногда его недостаточно, потому что у многих людей оно вызывает чувство вины перед теми, кто нуждается в помощи. Нам хотелось чувство жалости переформатировать в другое ощущение - что надо протянуть руку. Эти дети - бойцы, но без нас им не справиться».

Видеоролик произведен в 2019 году. Фестивальная премьера видео состоялась на «Кинотавре» в сентябре 2020 года. В прошедшем октябре клип выиграл в номинации «Социальный видеоролик» на международном кинофестивале LAMPA. Также «Дети сильнее, чем мы думаем» отобран на фестиваль Canadian Diversity Film Festival в Торонто.