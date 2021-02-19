Земфира поговорила с дворецким в клипе «остин»

Главный герой клипа - дворецкий Остин из игры «Homescapes». Это CGI-анимация в трехмерной компьютерной графике, в данном случае как рекламная интеграция. Дворецкий Остин ощущает свое одиночество в круговороте бурлящих событий, а Земфира поет о том, что «Ты бесишь меня, Остин», потому что знает, что он рано или поздно проснется и окажется в обычной теплой кровати обывателя.
Трек сделан в привычном для Земфиры минималистичном инди-попе, и отчего-то отсылает к недавней песни «Сплина» - «Передайте это Гарри Поттеру...».
Трек записан в составе:
- Земфира — музыка, слова, вокал, программирование, продюсирование
- Дмитрий Емельянов — клавишные, гитара, программирование, продюсирование, сведение
- Дэн Маринкин — барабаны
- Jolyon Thomas — сведение
- George Shilling — мастеринг
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