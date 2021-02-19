Земфира поговорила с дворецким в клипе «остин»

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Земфира представила новую песню и CGI-клип «остин» по мотивам популярной мобильной игры (смотреть клип).

Главный герой клипа - дворецкий Остин из игры «Homescapes». Это CGI-анимация в трехмерной компьютерной графике, в данном случае как рекламная интеграция. Дворецкий Остин ощущает свое одиночество в круговороте бурлящих событий, а Земфира поет о том, что «Ты бесишь меня, Остин», потому что знает, что он рано или поздно проснется и окажется в обычной теплой кровати обывателя.

Трек сделан в привычном для Земфиры минималистичном инди-попе, и отчего-то отсылает к недавней песни «Сплина» - «Передайте это Гарри Поттеру...».

Земфира
Земфира

Трек записан в составе:

  • Земфира — музыка, слова, вокал, программирование, продюсирование
  • Дмитрий Емельянов — клавишные, гитара, программирование, продюсирование, сведение
  • Дэн Маринкин — барабаны
  • Jolyon Thomas — сведение
  • George Shilling — мастеринг

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