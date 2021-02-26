Земфира выпустила альбом «бордерлайн»

В релиз вошло 12 треков, названных с прописных букв по последней моде (вслед за Дианой Арбениной и Тейлор Свифт), в том числе «остин», на которую исполнительница представила клип за неделю до выхода пластинки, и ранее презентованный «крым».

В переводе бордерлайн (borderline) - пограничное расстройство личности. Как правило, пациенты с таким диагнозом страдают импульсивностью, низким самоконтролем, эмоциональной неустойчивостью, высокой тревожностью и сильным уровнем десоциализации.



Земфира

«Я давно играю в разные игрушки. Максимально незлобивые, комфортные, успокаивающие — они для меня как таблетка. Можно часами жать на клавиши, собирать паззлы», - говорит Земфира.