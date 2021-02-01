Земфира выпустила клип на песню «Злой человек»

У Земфиры вышел клип на песню «Злой человек» с Ренатой Литвиновой в главной и единственной роли (смотреть клип).RockКлипыКлип - это фактически еще один трейлер к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер», песня войдет в его саундтрек. Видеоряд показывает едущую куда-то в темноте Ренату Литвинову с сигаретой в зубах. Земфира и Рената Литвинова Премьера «Северного ветра» намечена на 6 февраля 2021 года. Ранее Рената Литвинова сообщила, что прослушала новый альбом Земфиры и находит его «гениальным».Быстрый поиск: Земфира Добавить комментарий
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