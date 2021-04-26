Земфира выпустила клип «Пальто»

Главный герой клипа - дворецкий Остин из игры «Homescapes». Это CGI-анимация в трехмерной компьютерной графике, в данном случае как рекламная интеграция. Дворецкий Остин ощущает свое одиночество в круговороте бурлящих событий, а Земфира поет о том, что «Ты бесишь меня, Остин», потому что знает, что он рано или поздно проснется и окажется в обычной теплой кровати обывателя.

