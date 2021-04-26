Земфира выпустила клип «Пальто»

Певица Земфира выпустила лирическое видео на песню «Пальто» (смотреть клип).RockКлипы"Пальто" - драматичная фортепианная баллада. Режиссером видео снова стала Рената Литвинова. В кадре - черно-белые осенние "портреты" московских домов, похоже, в районе Фрунзенской набережной и Остоженки из окон квартир Ренаты и Земфиры. Текст песни проявляется в бирках на пальто и даже в горящей обложке компакт-диска на окне. Лица Земфиры на видео так и не появляется. Песня вошла в последний альбом Земфиры «Бордерлайн». ЗемфираБыстрый поиск: Земфира Добавить комментарий
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