Ирина Лунгу впервые спела Виолетту в Большом

В Москву певица приехала из Праги, где впервые пела партию Донны Анны в опере «Дон Жуан» В.-А. Моцарта. За дирижёрским пультом был маэстро Пласидо Доминго, с именем которого связана сценическая судьба Ирины Лунгу. В 2004 году певица стала призёром знаменитого конкурса Пласидо Доминго «Опералия». После этой победы к сопрано Ирине Лунгу пришла европейская, а затем и мировая известность.

В Москве Ирина Лунгу уже выступала в опере «Богема» Дж. Пуччини на сцене театра «Новая Опера». На сцене Большого театра певицу услышали в концерте в честь Елены Образцовой, - сначала была Виолетта, а затем блистательный дуэт с Василием Ладюком из оперы «Таис» Ж. Массне. В полноценном же спектакле на сцене Большого театра Ирина Лунгу предстала перед московской публикой только теперь.

Накануне на ТВ «Культура» Ирина Лунгу давала интервью. Певица подкупает какой-то очень естественной манерой общения, отсутствием шаблонного звёздного шарма и располагает к неспешной беседе, к обстоятельным ответам на вопросы. Остаётся ощущение от соприкосновения с человеком одарённым, с певицей, которая не зациклена на саморекламе и самообожании.

«Травиата», идущая сейчас в Большом театре, выдержала уже 86 спектаклей последней, 2012 года, постановки этой оперы. Первое представление оперы «Травиата» на сцене Большого театра состоялось в 1858 году. С тех давних пор в афише Большого театра опера появлялась 1815 раз. Великое творение Верди, опера «Травиата» была любима нашими зрителями во все времена. Сюжет оперы имеет реальную подоплёку и, в сочетании с прекрасной музыкой, обречён на сочувственное восприятие публикой.

Вот и на этот раз Виолетта - Ирина Лунгу (в последнее время эту партию поет обычно Динара Алиева) рассказывает свою историю, в которой одиночество, болезнь и борьба за существование. А тут любовь коснулась её своим огненным крылом, поставив перед выбором, перед которым Виолетта не смогла устоять. О сценическом проживании певицей партии Виолетты можно сказать, что исполнительница была очень органична, создавая иллюзию реальной жизни, все нюансы которой передавались её сильным, очень красивым голосом, царившим над всем происходящим на сцене.



Ирина Лунгу в «Травиате» на сцене Большого театра

Драматически насыщенным предстал второй акт оперы. Объяснение Виолетты с Жоржем Жермоном (Алексей Марков, и это тоже дебют!) с самого начала предопределяет жертвенный исход для героини. Отец Жорж Жермон и сын Альфред Жермон-Липарит Аветисян пребывают в сфере своих забот и эмоций. Это очень ярко, драматически выверенно было показано в трио во втором акте оперы. Герои, каждый из них, говорит о своём и не услышан другими. В этой части оперы Ирина Лунгу наиболее трогательна в своей обречённости и беспомощности.

На балу у Флоры Альфред не откликнулся на призывы Виолетты выслушать её. Он поддался своим эмоциям и публично жестоко оскорбил Виолетту, практически убил её. Истерзанная, согбенная Виолетта покидает общество для того, чтобы умереть. Жизнь её уже кончена. Ирина Лунгу очень точно передала это состояние своей героини. Этому способствовала и танцевальная сцена бала, проведённая в безудержном веселье канкана, создавая вполне уместный контраст состоянию Виолетты.

Третий акт оперы проведён Ириной Лунгу на высокой трагической ноте, с достоверными подробностями физического страдания героини. Появившиеся наконец отец и сын Жермоны не просто опоздали, а уличены, разоблачены в своём бездушии, жестокости, в своём эгоизме. Печальная повесть о жизни и страданиях Виолетты Валери была досказана впечатляющим финалом.

Нынешняя постановка оперы «Травиата» вполне традиционна и позволяет зрителю переживать все перипетии сюжета, наслаждаться прекрасным пением исполнителей и даже... умиляться участию в этом процессе «братьев наших меньших», а это холёная лошадка, породистые собачки и белые голуби в шикарной клетке.

За дирижёрским пультом в этот вечер был сам Туган Сохиев, народный артист Республики Северная Осетия-Алания и одновременно музыкальный руководитель - главный дирижёр Большого театра России. Оркестр под его управлением прозвучал крайне спокойно, осторожно, где-то там, достаточно удалённо от происходящего на сцене. Музыка Дж. Верди в опере «Травиата», наверное, заслуживает более активного личностного участия дирижёра. Этого, к сожалению, не случилось.

Успех был большой, зрители долго не отпускали артистов. Была красивая церемония с поклонами, с шикарными букетами цветов.

Людмила КРАСНОВА