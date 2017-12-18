Кети Топурия познакомила Гуфа с семьей

«Не раз видела, как они приезжали на его машине в наш поселок Апрелевка, – рассказала «СтарХиту» Светлана, соседка музыканта. – Чаще они проводят вечера вдвоем, но иногда устраивают дружеские тусовки». Комментировать отношения Кети по-прежнему отказывается, а вот Гуф настроен не так таинственно: периодически в его соцсетях появляются снимки, по которым можно угадать присутствие Кети. То кадр с талией артистки, который Долматов подписал: «Когда проснулся, тогда и утро», а Топурия прокомментировала смайликом с поцелуем, то фото его любимой собаки Зуми с прядями наращенных волос на голове – точь-в-точь, как у Кети на одном из фото.



Кети Топурия и Гуф

Девушка уже познакомила возлюбленного с членами своей семьи, а сейчас приобщает Гуфа к национальным традициям, в том числе к грузинской кухне. Пару часто видят в кафе «Хачапури» в Криво-коленном переулке в центре Москвы.

«Ребята периодически заезжают, – рассказали «СтарХиту» менеджеры заведения. – Попробовали, наверное, уже все наши фирменные блюда – и хачапури, и хинкали, и пхали, и аджапсандал. Конечно, невозможно не заметить, как они влюблены друг в друга: Леша очень внимателен к Кети, старается всегда ее смешить, кормит с ложечки».