Кузена Рианны застрелили

Предположительно, в перестрелке погиб 21-летний Тэвон Кайсин Аллейн, о чем звезда написала в своем инстаграме.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на Sky News, по предварительным данным, он прогуливался рядом со своим домом в Сен-Мишеле около 19.00 26 декабря, когда к нему подошел человек, сделал несколько выстрелов и скрылся с места преступления.



Рианна

«Покойся с миром, кузен… не могу поверить, что только вчера вечером я обнимала тебя! Не могла представить, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло в твоем теле!!! Всегда буду любить тебя!», – написала певица барбадосского происхождения.

Она также призвала прекратить насилие с применением оружия на острове.