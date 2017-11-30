Маликов вручит школам искусств 30 пианино

Новые инструменты заведениям вручит композитор и певец Дмитрий Маликов, сообщили в четверг ТАСС в областном департаменте культуры.

"Певец и композитор Дмитрий Маликов вместе с замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Гульназ Кадыровой и первым заместителем министра культуры РФ Владимиром Аристарховичем вручат 30 пианино российского производства 27 школам искусств Брянской области", - сказали в департаменте.



Дмитрий Маликов

Вручение состоится 4 декабря в Брянске на открытии конкурса юных пианистов им. Татьяны Николаевой. Как было отмечено, инструменты российского производства безвозмездно передаются региону в соответствии соглашением администрации области и Минпромторга РФ для поддержки системы музыкального образования.