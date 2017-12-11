Началову могут лишить прав за грубое нарушение ПДД

Молодая женщина, по их мнению, странно управляла автомобилем и не могла удержаться в полосе, пишет Starhit. Она не отрицала свою вину, но при этом отказалась проходить медицинское освидетельствование для выявления процента содержания алкоголя в крови.



Юлия Началова

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось пригласить понятых, чтобы засвидетельствовать отказ певицы от экспертизы.

«Я не поеду в больницу и ни в какие приборы дуть не буду. Да, я понимаю, что мне за это грозит», - заявила Юлия.

Молодая женщина никак не прокомментировала свое решение. Она не отрицала, что может лишиться прав из-за отказа от медицинского освидетельствования. Помимо звезды в машине присутствовала еще одна девушка. Она пыталась разрешить конфликтную ситуацию, но Началова никак не реагировала на замечания подруги.