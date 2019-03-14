Юлии Началовой стало «чуть-чуть лучше»

Ранее Исаева сообщила, что певица находится в одной из столичных клиник. Началова резко почувствовала себя плохо, ее состояние оценивалось как тяжелое. Артистку ввели в состояние искусственной комы. Диагноз представитель певицы не называла, по другим источникам это заражение крови.



Юлия Началова

"Я получила новую информацию из больницы о том, что ей [Юлии Началовой] чуть-чуть лучше", - написала Исаева, уточнив, что певица по-прежнему находится в реанимации.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун взял под личный контроль лечение певицы Юлии Началовой. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в мэрии столицы.

Хрипун периодически созванивается с главным врачом клиники, где лежит Началова. Также он запретил медикам распространять информацию о болезни певицы кому-либо, кроме как ее ближайшим родственникам.

Юлия Началова - российская певица и телеведущая. Известна по композициям "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик" и др. Она также является одной из наставниц шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".