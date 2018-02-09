Юлию Началову лишили прав на 1,5 года

Теперь Юлию Началову признали виновной и собираются наказать в соответствии с российским законодательством.

В декабре минувшего года Юлию Началову остановили сотрудники дорожной полиции. Они увидели, что артистка, находящаяся за рулем иномарки, находится в состоянии алкогольного опьянения. Стражи правопорядка попросили Юлию проследовать вместе с ними на медицинское освидетельствование для выявления процента содержания спиртного в крови. Однако певица отказалась от теста.



Юлия Началова

После этого инцидента была начата проверка, а сегодня звезде предъявили обвинение в совершении административного правонарушения по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Согласно КоАП РФ, за такой проступок водителя лишают прав.

Сообщается, что Дорогомиловский суд вынес решение. У Началовой отобрали водительское удостоверение на срок в 1 год 6 месяцев.

Попав в неприятную ситуацию, Началова так и не раскрыла все подробности произошедшего на дороге. Зато накануне звезда приняла участие в передаче «На самом деле». «Серьезно, я всегда стараюсь отвечать за свои слова, и поэтому я не побоялась прийти на программу к Дмитрию Шепелеву и пройти проверку на детекторе лжи. Я расскажу о некрасивой ситуации с работниками ГИБДД, об их правонарушениях и хамском поведении», - заявила Юлия в микроблоге. Вероятно, сама звезда еще не получила уведомление от правоохранительных органов, пишет Starhit